El moañés Óscar Galansky graba un corto con una historia real de un veterano en la Guerra de Malvinas

Rodado en Galicia pero ambientado en el frío anochecer de las islas Malvinas, en Argentina, con paisaje rocoso y de monte bajo, el cineasta moañés Óscar Galansky logra de nuevo conmover sentimientos con recuerdos de guerras que desde 2012 recrea en su canal de youtube Tropa Guripa, ahora en concreto con la Guerra de Malvinas (1982). Este pasado 1 de mayo, en la conmemoración del inicio de los bombardeos de las tropas británicas contra las argentinos en aquel conflicto bélico por la disputa de las islas, que comenzó el 2 de abril pero las bombas no empezaron hasta mayo, Galansky ha sacado a la luz su último corto "La Encomienda". Se trata de una historia humana, insignificante en el contexto de aquella guerra en el que las islas volvieron a manos inglesas, con la que rinde homenaje a uno de los tantos veteranos argentinos de este conflicto, en concreto a Fernando Codd, y una anécodta que vivió en el frente de batalla. Él le contó cómo había vivido aquella guerra y lo que le ocurrió con una encomienda -un paquete- que le había enviado su madre en la noche que empezaron los bombardeos y que fue a recoger en medio de la batalla porque se le había olvidado entre las rocas haciendo guardia. Aquella historia le conmovió al moañés que siempre tuvo en mente rodarla en un corto como así ha sido y puede verse desde este pasado 1 de mayo en su canal.

Óscar Galansky, uniformado de soldado argentino como extra en el corto. / Cedida

Galansky reconoce que no podía rodar en Malvinas, pero sí que los intérpretes tenían que ser argentinos. Y lo logró. Mauro Catania, en el papel de Fernando; Tomás Martínez Rivero, en el de sargento, y Sebastián Loyacono como el otro soldado compañero, son los intérpretes de este corto, todos ellos ciudadanos argentinos que residen en Vigo. Galansky conocía a Tomás y le propuso la posibilidad de rodar el corto. Fue él quien contactó con Mauro y a través de otra vía localizó a Sebastián: "Tenia claro que si no lo hacía con argentinos, no rodaba el corto.No quería actores haciendo de argentinos. Por eso que el acento de ellos es auténtico". Ni Tomás ni Sebastián habían interpretado en su vida, pero "funcionaron muy bien". La experiencia de este corto ha sido tan satisfactoria para los tres que le han pedido al cineasta que cuente de nuevo con ellos para el siguiente capítulo de Malvinas que ya quiere rodar.

Captura de una secuencia del protagonista del corto "La Encomienda". / Fdv

La idea de "La Encomienda" surgió a través de su canal cuando hablando de esta Guerra de Malvinas el propio veterano se puso en contacto con él. Entre los seguidores tenía a este auténtico veterano de Malvinas y entablaron una muy buena y larga relación de amistad. Galansky publicó en Tropa Guripa una entrevista con él en la que contó la anécdota que dio lugar al corto: "Si puedo voy a hacer un día un corto con esta anécdota tan humana y tan sencilla que me estás contando", le dijo el cineasta a Fernando Codd, que cuando vio estos días el corto, y se emocionó mucho: "Él imparte charlas en colegio y para romper el hielo utiliza esa anécdota. Verla en un corto le emocionó. Hay muchos comentarios de cómo algo tan simple llega a tanto", asegura Galansky que dramatizó en el sentido de las bombas al lado de Fernando, pero este sí que confirmó que la tierra temblaba: "Me pareció oportuno darle esa peligrosidad, esa premura".

Así surgió "La Encomienda. Una historia de Malvinas", un corto con el que Galansky cumple con sus anhelos como cineasta, pero sin ansias de pasearlo por ningún festival. Reconoce que él es un apasionado del cine -estudió guion y dirección en la antigua Escuela de Cine de Galicia en Vigo (Egaci) en 2008 y trabaja como realizador y editor de televisión en una productora en Vigo- y señala que hace sus películas llevado por pasión, especializado en las recreaciones de batallas de guerra con una finalidad histórica, su otra pasión: "Soy persona creativa y necesito hacer estas cosas. Juego a hacer cine".

Tardó tres jornadas en rodar el trabajo para lo cual buscó un paisaje en Galicia que sirviera para recrear el de Malvinas: "Si alguien se cree que fue en Malvinas ya es un exitazo para mí", reconoce con la humildad que le caracteriza al cineasta moañés. "Se podría haber hecho en menos tiempo, pero existía la peculiaridad de que necesitaba esperar a que la luz cayese. Una vez que la luz cae tengo una hora para grabar. Los exteriores se grabaron en dos jornadas y a la interior o trinchera se grabó en otra jornada".

Otro momento del corto rodado en Galicia y ambientado en Malvinas. / Fdv

La publicación del corto también ha coincidido con el Día de la Madre, pero ha sido una coincidencia no buscada, pero muy bonita también, reconoce.

Noticias relacionadas

Con el Canal Tropa Guripa lleva desde 2012, dedicado a historia militar, recreaciones, entrevistas a veteranos o viajes a antiguos campos de batalla como el que realizó a Normandía en 2017 para rodar el Desembarco o Día-D del 6 de junio de 1944 y las semanas posteriores de un conflicto que se prolongó hasta el 30 de agosto, y que fue una de las batallas más recreadas a nivel mundial. Galansky suele juntarse con otros grupos de recreación para grabar videos de batallas, pero nunca lo hacen abierto al público: "Si asisto a un evento organizado subo el video al canal, aunque hoy vamos más a un buen escenario, le damos más importancia al terreno que a los uniformes". En el canal publica videos todos los meses, descripciones de uniformes, viajes por Europa...y confía en que pronto pueda rodar el siguiente corto sobre Malvinas.