El gobierno de Cangas aplaza su decisión sobre la retirada de la foto del exalcalde Óscar Boán Callejas del cuadro de regidores a la espera de un informe jurídico

El gobierno local de Cangas ha decidido esperar. Quiere que su decisión sobre mantener o retirar el retrato del alcalde Óscar Boán Callejas (1936 y 1937), que ordenó el fusilamiento del prestigioso médico, científico y rector de la Universitat de Valencia, Joan Peset Aleixandre —como reveló una investigación del periódico Levante-EMV— sea contundente, sin posibilidad de marcha atrás. Por esto entiende que debe hacerse bajo el asesoramiento del bufete de abogados del Concello, con el propósito de saber que la decisión está conforme con la Ley de la Memoria Democrática.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), al término de la reunión habitual de gobierno de los lunes, reconocía que el cuadro con todos los alcaldes había sido el regalo que había hecho un historiador, Manuel Rodal, al Concello de Cangas; que no era un cuadro de honores, sino que formaba parte de un trabajo de recopilación histórica, pero al mismo tiempo señalaba que se encuentra en un lugar distinguido del Concello como es el vestíbulo del consistorio. También manifestaba que no era prudente adoptar la decisión sin la presencia en la reunión de la representante de Esquerda Unida en el gobierno, Aurora Prieto, que no había podido estar presente.

Mientras tanto, la Asociación Memoria Histórica «28 de agosto» de Cangas, tras analizar de manera urgente el caso, considera que lo más conveniente es tapar el retrato de Óscar Boán Callejas del cuadro en el que figuran todos los alcaldes desde el año 1910 hasta 2021 y explicar en un anexo el motivo por el que se adopta esta decisión.

El secretario este colectivo, Xoán Carlos Chillón, considera que Óscar Boán Callejas no es uno más y adelanta a FARO DE VIGO que entre julio y agosto saldrá publicado un libro suyo en el que habla de 286 víctimas del franquismo y sobre las que aparece la mano negra de Óscar Boán Callejas, que fue militar con rango de comandante de caballería.

Explica que su firma figura en los informes de muchos represaliados por el franquismo en esos supuestos consejos de guerra o en juicios sumarísimos. «Desde las prisiones o consejos de guerra requerían a Óscar Boán Callejas informes que se antojaban fundamentales para el futuro de los detenidos». Chilllón afirma que Óscar Boán no destacaba por su personalidad. Afirma que lo que se sabe en Cangas sobre el militar que firmó la sentencia de muerte de Joan Peset Aleixandre es que era un militar y político mediocre, gris, muy manipulable por los falangistas, que supuestamente lo pusieron al frente de la Alcaldía de Cangas por delegación gubernativa. De sus actos se va sabiendo cada día un poco más y a ello contribuye no solo la investigación realizada por el periódico Levante-EMV, sino también la información que recogió Xoán Carlos Chillón para el libro que publicará en verano.

La Ley de Memoria Democrática se utilizó en numerosos concellos para retirar las galerías de retratos de alcaldes en la etapa de la dictadura de sus salones de sesiones y entradas. Deja muy claro que la ley no busca borrar la historia, sino evitar que los edificios públicos sirvan para homenajear a quienes participaron en el golpe de estado contra la II República. La Ley de la Memoria Democrática también establece sanciones de hasta 150.000 euros por incumplimiento.