El tripartito acusa al PP de «intentar confundir» con la concesión de Ojea

El gobierno tripartito de Cangas (BNG, PSOE y EU) salió este domingo al paso de las críticas del PP, que le acusaba de haber retrasado la cesión de los terrenos de las naves de Ojea al no responder, desde hacía más de dos años, a un requerimiento de Costas del Estado. Para el ejecutivo local los populares «están muy confusos o pretenden confundir a la ciudadanía». Alegan que el Concello respondió a la solicitud de aportar un proyecto de obras y de los usos a los que se destinaría el edificio, «proyecto que se presentó públicamente»

El tripartito se muestra también «asombrado» por el «desconocimiento» del PP cangués sobre los cambios a raíz del traspaso de competencias a la Xunta con la Lei do Litoral. «El Concello ya tramitó con Litoral esa solicitud de concesión, trasladando también el proyecto que se había presentado a Costas anteriormente».

En la reciente reunión con la delegación en Pontevedra de Litoral, el tripartito solicitó información sobre el estado de la tramitación «y se nos respondió que todavía están empezando a ver los múltiples expedientes de concesiones que tienen sin responder y que aguardan poder avanzar con el de las naves de Córdoba –en Ojea– en breve».

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Carga, el ejecutivo de izquierdas, contras las críticas de un PP «que pretende confundir y sigue con la campaña de que el gobierno municipal no trabaja, cuando resulta que estamos aguardando a que la Xunta se ponga al día». Alega que siguen avanzando en proyectos en el litoral de la villa como se vio en la reciente reunión con Zona Franca para toda la zona de Ojea.