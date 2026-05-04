Bueu permitirá perros en las playas, con horario durante el verano, y hogueras de San Xoán solo en Banda do Río

Esta vez parece que sí, que es la buena. El Concello de Bueu tiene ya preparado el expediente para someter a aprobación plenaria y exposición pública una doble modificación en la ordenanza de playas. El primer cambio será para autorizar la presencia de perros en los arenales, que durante la época central del verano estarán sujetos a un horario. Y el segundo está relacionado con las tradicionales hogueras del San Xoán, que solo se podrán realizar en Banda do Río y bajo organización municipal.

Esta es la tercera vez que desde el gobierno local anuncian este trámite, que en las ocasiones anteriores no se pudo llegar a completar. Ahora todos los informes están preparados y la previsión era incluir este asunto en la sesión plenaria de este lunes por vía de urgencia. En caso contrario formaría parte del orden del día pleno extraordinario que se prevé convocar este mismo mes de mayo para la aprobación de los presupuestos municipales. El objetivo es que pueda llegar a tiempo para este verano y para la festividad de San Xoán.

Sobre las tradicionales «cacharelas» de la noche del 23 al 24 de junio, desde la Alcaldía y la Concellería de Turismo e Praias, advierten de que solo serán posibles en Banda do Río y bajo organización del propio Concello. «Estívose a facer un estudo das praias e varias consultas. O único areal que cumpre coas distancias de seguridade esixidas con respecto a vivendas e masas forestais é o de Banda do Río», explican Félix Juncal y Silvia Carballo. Y apuntan que debido a los requisitos que se exigen para poder ser autorizables será el propio Concello de Bueu quien se encargue de la organización. Así, la propuesta de redactado queda de la siguiente manera: «Queda prohibido facer lume e directamente no chan da praia, area, pedras ou rocas. Agás naquelas datas que por especial significación se autoricen expresamente por parte do Concello de Bueu ou polos organismos competentes».

La otra modificación de la ordenanza está relacionada con la presencia de perros, uno de los asuntos habitualmente polémicos y que genera quejas todos los años. Con la actual ordenanza no se permite la presencia de estos animales de compañía en las playas en ninguna época del año. Ni siquiera durante los meses de invierno. La nueva redacción irá en dos sentidos. Durante el periodo estival, que se fija entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive, las mascotas podrán acceder a los arenales y zonas de baño junto a sus dueños desde las 21.00 horas a las 8.00 horas. La única excepción son los de bandera azul, donde seguirá prohibido su acceso. La candidatura de Bueu para este año incluye Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon.

Durante el resto del año –del 16 de septiembre al 14 de junio– el acceso estará autorizado durante todo el día y a todas las playas, sin restricción de horarios. Eso sí, la ordenanza advierte de que los propietarios o acompañantes estarrán obligados a recoger y retirar los excrementos depositados por el animal.