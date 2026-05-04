Unas 50 personas contra Israel en Cangas

La convocatoria de MorrazoXPalestina por el «ataque a la flotilla» y lo que califican como «barbarie sionista» reunió este domingo a unas 50 personas ante el Concello de Cangas. Cantaron consignas contra Israel y reclamaron la libertad de los activistas que consideran «secuestrados».

Todo refuerzo de seguridad es poco

La seguridad, en una prueba deportiva de tanto riesgo como La Vuelta Femenina de ciclismo, es clave. De ahí que se reforzasen puntos como los semáforos de pivote del paso de peatones gigante de Cangas. Ayer, antes de la llegada del pelotón, las estructuras estaban ya cubiertas con acolchado de espuma. Por suerte no hizo falta comprobar si la medida era o no efectiva.

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