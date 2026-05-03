La élite de las dos ruedas, en la comarca

La Vuelta Femenina atravesó O Morrazo en su primera etapa, este domingo, con salida en Marín y llegada a Salvaterra de Miño. La jornada coronó como ganadora a la ciclista suiza Noemi Rüegg, del EF Education-Oatly, que vestirá este lunes el maillot rojo como primera líder de la prueba.

La salida se produjo a las 11.35 horas y, antes del mediodía, el pelotón, formado por 126 corredoras, ya atravesaba el centro de Bueu. Las ciclistas llegaron a la villa por la PO-551 y se desviaron después hacia Aldán por la costa, donde pasaron poco después de las doce. Un amplio dispositivo de la Guardia Civil, con el apoyo de Protección Civil y de las policías locales, permitió que la carrera discurriese sin incidentes en O Morrazo. La única caída se registró en el tramo final, ya en la entrada a Salvaterra.

En el centro de Cangas, desde las 11.45 horas, los aficionados al ciclismo aguardaban en puntos estratégicos como los Xardíns do Sinal, la Praza do Concello o el paseo de Eugenio Sequeiros. El objetivo era no perderse el paso de algunas de las mejores ciclistas del mundo. Su presencia, eso sí, fue fugaz, con las corredoras todavía agrupadas en el pelotón a su paso por la villa. No faltaron los aplausos ni los móviles en alto para captar fotografías y vídeos.

La prueba coincidió en Cangas con una concentración contra Israel ante el Concello, que reunió a unas 50 personas. Las consignas de los participantes se escucharon durante el paso de la carrera.

El pelotón, por la PO-313, ascendiendo hacia Broullón. | / GONZALO NÚÑEZ

Las deportistas emprendieron después el camino por la PO-551 hacia Moaña. Al llegar a la rotonda del Portal do Almacén, tomaron la PO-313 para afrontar la subida al Alto do Cruceiro, puerto de tercera categoría situado entre los municipios de Moaña y Marín. En esa ascensión, la ucraniana Yuliia Biriukova, del Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, lanzó un ataque en solitario a dos kilómetros de la cima.

La aventura de Biriukova terminó cuando la francesa Maëva Squiban, del UAE Team ADQ, que encabezaba el grupo perseguidor, logró darle alcance y coronó el puerto en primera posición.

El paso por el centro de Cangas. | / GONZALO NÚÑEZ

En la PO-313 tampoco faltaron los aficionados, que aguardaron en las aceras para aplaudir el paso de las ciclistas de La Vuelta Femenina. A la altura del barrio de Quintela, los vecinos habían alertado la semana pasada del riesgo que podía suponer para las participantes el mal estado del firme. Finalmente, el paso por esta carretera se completó sin problemas.

Encarando el puerto de montaña, en territorio moañés. | GONZALO NÚÑEZ

Los 113,9 kilómetros de recorrido por el sur de la provincia de Pontevedra acabaron con el triunfo de Rüegg, que demostró su explosividad en los metros finales. O Morrazo, por su parte, respondió con una notable acogida y un dispositivo preparado para asumir pruebas ciclistas de primer nivel.