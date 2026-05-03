La reforma de O Gatañal finaliza los vestuarios, ultima el ascensor y el sellado de las ventanas, y comenzará con la fachada y la cubierta al finalizar la Liga Asobal

La reforma del pabellón de O Gatañal continúa quemando etapas con la previsión de que se ajustará a los diez meses de plazo estipulados en el contrato. «Vamos en tiempo y forma», afirma el concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González. La empresa adjudicataria de las obras, Construcciones Castro Figueiro, está ciñéndose a un cronograma marcado por la compatibilización de los trabajos con las competiciones del Balonmán Cangas -especialmente la de su equipo de Liga Nexus Asobal- y ya ha finalizado alguna de las actuaciones contempladas en el proyecto, como ha sido la mejora de cuatro de los seis vestuarios de la instalación deportiva, amueblados y operativos. Ahora enfila unas semanas determinantes para ir cerrando algunas tareas y afrontar la parte final de las obras a partir del mes de junio.

Los operarios han trabajado en estos últimos tiempos en la apertura del hueco que alojará el ascensor que permitirá hacer accesible la planta alta del polideportivo cangués. La estructura, que se ubica en un lateral de la entrada del edificio, está prácticamente lista y pendiente de la llegada del elevador para su instalación, algo que se prevé que suceda en las próximas semanas. Eso sí, el concello quiere articular primero con la suministradora un sistema para controlar el acceso, que podría ser a través de una llave que se solicitaría al personal municipal cuando fuese necesario.

Vestuarios reformados en el pabellón cangués. / Santos Álvarez

Otra de las cuestiones que debería solventarse en breve es la del sellado de los ventanales de la parte alta del pabellón. La empresa ha comenzado a hacerlo para dejar únicamente un par de vanos en cada uno de los laterales, en los cuales se colocarían postigos para regular la entrada de luz según las necesidades. Y es que uno de los objetivos de la reforma de O Gatañal pasa por la adaptación de la iluminación a los requisitos que establece la Liga Asobal, con una reducción de la luz natural para favorecer las retransmisiones televisivas de los partidos. De hecho, con la nueva cubierta también se eliminarán las claraboyas del techo del recinto.

Dos de las ventanas ya selladas en la parte alta del pabellón. / Santos Álvarez

Los trabajos más importantes se dejarán para después del 31 de mayo, fecha en la que el Frigoríficos del Morrazo pondrá punto y final a su temporada, siempre y cuando no deba disputar la promoción de descenso. Ahí se procederá a actuar en la fachada del edificio, con un cambio de cara en lo funcional pero también en lo estético. El exterior del recinto será forrado para atajar las filtraciones de humedad y que tenga un mejor aislamiento término, con planchas de color azul que transformarán la imagen del pabellón y reforzarán su identificación con el Frigoríficos del Morrazo. Asimismo, también se instalará la cubierta, que irá en una pieza única cuya construcción se está acometiendo en estos momentos. También se prevé una mejora de la iluminación.

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La rehabilitación y mejora del pabellón de O Gatañal se adjudicó por 1.169.000 euros a Construcciones Castro Figueiro, en una actuación financiada a través de fondos del Plan Extra y del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, así como con fondos propios. En la propuesta de la firma ganadora se incluyeron mejoras como un marcador y el adecentamiento de las áreas exteriores del pabellón, unos trabajos que ya se están ejecutando.