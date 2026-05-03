PP y BNG pactan poner en marcha un Valedor da Veciñanza en Moaña que actúe al margen de las fuerzas políticas

La moción del PP de Moaña para redactar un Estatuto do Valedor da Veciñanza salió adelante en el pleno celebrado esta semana, después de que el BNG aceptase la propuesta. La iniciativa plantea definir con detalle el sistema de elección, las funciones y los protocolos de este nuevo órgano, concebido para la defensa de los derechos e intereses de los vecinos, tanto a nivel individual como colectivo, con independencia de los partidos políticos.

Con esta aprobación, se espera que Moaña pueda contar próximamente con una figura destinada también a supervisar la actuación de la administración local en su relación con la ciudadanía. El PP recordó en su solicitud que el Regulamento Veciñal de Moaña ya contempla esta figura, regulada entre los artículos 31 y 36.

El contexto de la moción parte de las críticas que el PP, principal partido de la oposición en Moaña, ha realizado en varias ocasiones sobre los problemas de representatividad de los Consellos Veciñais, órganos que se reúnen para priorizar inversiones. Alertan los populares de que en estos consejos solo participan colectivos legalmente constituidos, lo que deja fuera a barrios sin asociaciones vecinales o a vecinos que no desean integrarse en ninguna entidad.

El único rechazo expreso llegó por parte del concejal del PSOE, Mario Rodríguez, quien criticó con dureza la propuesta al considerar que supone crear «un nuevo chiringuito inútil, sin impacto real y movido únicamente por intereses de marketing político».