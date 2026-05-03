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Accidente

Una mujer de 94 años, herida en un atropello en Darbo (Cangas)

El suceso ocurrió poco después de las 16.00 horas de este domingo en un paso de cebra

La anciana fue evacuada consciente y orientada a Povisa

El lugar en el que ocurrió el accidente, en la PO-315 en Darbo.

El lugar en el que ocurrió el accidente, en la PO-315 en Darbo. / Fdv

David García

Cangas

Una mujer de 94 años resultó herida este domingo en un accidente de tráfico consistente en un atropello, en la parroquia canguesa de Darbo. Tras ser atendida en el mismo lugar de los hechos fue trasladada por una ambulancia del 061 a Povisa y las fuentes consultadas en el lugar de los hechos explicaban que se encontraba consciente y orientada.

El suceso ocurrió poco después de las 16.00 horas en el punto kilométrico 13 de la PO-315, muy cerca del cruce de bajada hacia Liméns, cuando la mujer estaba cruzando un paso de cebra.

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Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Cangas, el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, la ambulancia del 061 y una dotación de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargará de elaborar el atestado.

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