Una mujer de 94 años, herida en un atropello en Darbo (Cangas)

Una mujer de 94 años resultó herida este domingo en un accidente de tráfico consistente en un atropello, en la parroquia canguesa de Darbo. Tras ser atendida en el mismo lugar de los hechos fue trasladada por una ambulancia del 061 a Povisa y las fuentes consultadas en el lugar de los hechos explicaban que se encontraba consciente y orientada.

El suceso ocurrió poco después de las 16.00 horas en el punto kilométrico 13 de la PO-315, muy cerca del cruce de bajada hacia Liméns, cuando la mujer estaba cruzando un paso de cebra.

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Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Cangas, el Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, la ambulancia del 061 y una dotación de la Guardia Civil de Tráfico, que se encargará de elaborar el atestado.