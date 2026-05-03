Elogio a la sana costumbre de la siesta

Una buena cabezadita, aunque sea en un banco, siempre sienta bien. Y si es al lado de la playa de Rodeira, pues mejor que mejor. Uno con la cabeza en dirección a Bueu y otro hacia Moaña. Las fotos no tienen sonido, afortunadamente, si no se escucharían los ronquidos de felicidad.

¡Felicidades a todas las madres!

Ya sabemos que es un invento comercial porque todos y cada uno de los días deberían ser el día de la madre. Pero no está de más aprovechar esta fecha para felicitarlas y darles un más que merecido beso. Es de bien nacidos ser agradecidos y si estamos aquí es gracias a ellas, que nos llevaron en el vientre y que luego nos tuvieron (y nos tienen) que aguantar casi hasta el infinito.

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