O Rompeolas
Elogio a la sana costumbre de la siesta
Una buena cabezadita, aunque sea en un banco, siempre sienta bien. Y si es al lado de la playa de Rodeira, pues mejor que mejor. Uno con la cabeza en dirección a Bueu y otro hacia Moaña. Las fotos no tienen sonido, afortunadamente, si no se escucharían los ronquidos de felicidad.
¡Felicidades a todas las madres!
Ya sabemos que es un invento comercial porque todos y cada uno de los días deberían ser el día de la madre. Pero no está de más aprovechar esta fecha para felicitarlas y darles un más que merecido beso. Es de bien nacidos ser agradecidos y si estamos aquí es gracias a ellas, que nos llevaron en el vientre y que luego nos tuvieron (y nos tienen) que aguantar casi hasta el infinito.
Dejen paso a La Vuelta Ciclista a España Femenina
Por si hay algún despistado, hoy arranca La Vuelta Femenina. La etapa inaugural sale desde Marín y antes de llegar a Salvaterra pasará por Bueu, Cangas y Moaña. Así que dejen paso.
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