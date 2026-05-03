Arela busca en Bueu familias para jóvenes con medidas judiciales

La asociación Arela busca en Bueu personas o familias dispuestas a convivir con adolescentes que deban cumplir una medida judicial, como la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. Arela y la Xunta de Galicia impulsan el programa CONVIVE.COMigo y buscan apoyos entre los concellos para conseguir un banco de personas o familias que abarque diferentes puntos del territorio.

El director de Arela, Julio Barreiro, y la técnica del programa CONVIVE.COMigo, Eva Piñeiro, se reunieron esta semana con la concejala de Benestar Social e Igualdade de Bueu, Laura Ogando, para buscar la colaboración municipal en la difusión de esta iniciativa y que puedan sumarse nuevas familias. Se buscan personas con una alta sensibilidad hacia la adolescencia y que a través de un ambiente socializador y positivo permitan a los jóvenes modificar las circunstancias que motivaron la orden judicial. Así, se pretende que no reincidan en los mismos hechos, comportamientos y actitudes cuando regresen con sus familias.

Los requisitos para participar en este programa incluyen ser mayor de edad, disponer de una vivienda adecuada, estabilidad emocional, compromiso de trabajo en equipo o garantizar un alto grado de disponibilidad

Desde Arela ofrecen formación grupal e individual, asesoramiento con acompañamiento de profesionales y una financiación de 40 euros diarios durante el tiempo que el adolescente permanezca con la persona o familia.

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Para más información sobre este programa se puede consultar la web arela.org, escribir al correo electrónico convive@arela.org o llamar al teléfono de su sede central, que es el 986 21 25 37.