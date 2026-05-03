El ahorro en 2025 permite aumentar las inversiones en 1,5 millones

El Concello de Moaña cuenta ya con la liquidación del presupuesto de 2025, que refleja una administración económicamente saneada. El resultado presupuestario positivo fue de 1.791.725,26 euros, lo que permitirá al gobierno local disponer de un remanente de tesorería para gastos generales de más de 1,5 millones de euros.

El ahorro neto positivo roza los 2,5 millones de euros y el periodo medio de pago a proveedores era, al cierre de 2025, de 6,86 días. «Es una demostración de que se gestionan con rigor los recursos públicos. El ahorro del que se dispone se transformará en nuevas obras y mejoras para los vecinos», señala la alcaldesa, Leticia Santos.

En la liquidación aparece como único indicador negativo el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria por un importe de 127.883,66 euros. La regidora explica que no se debe «a un problema económico real», sino a una cuestión temporal. Según acredita el informe de Tesorería, en 2025 se reconocieron derechos de cobro correspondientes a las cuotas de los parcelistas del proyecto de equidistribución de Sisalde por un importe de 151.918,64 euros, aunque no llegaron a ingresarse antes del 31 de diciembre.

En este sentido, Santos apunta que, a día de hoy, ya se han ingresado 147.149,76 euros de esos pagos, por lo que solo quedan pendientes 4.768,88 euros. «Esto significa que el dinero era del Concello, estaba reconocido de forma contable en 2025 y ya está prácticamente todo en la cuenta bancaria municipal. Fue un desajuste puramente temporal y contable», añade.

Los 1,5 millones de euros del remanente podrán utilizarse en inversiones financieramente sostenibles y servirán para atender muchas de las prioridades trasladadas por los colectivos a través de los Consellos Veciñais.

Presupuestos

Con este remanente, se incrementa la partida de inversiones reales de los presupuestos municipales de 2026, que precisamente se aprobaron de forma definitiva en el pleno de la corporación celebrado esta semana, tras recibir una única alegación en contra.

En la sesión plenaria solo tomó la palabra el PSOE, que volvió a criticar la «mochila llena de piedras» que, a su juicio, supondrá la petición de un préstamo para construir el edificio que acogerá el futuro auditorio municipal, así como diez viviendas de alquiler social.

Los presupuestos, ya aprobados y pendientes de entrar en vigor, superan por primera vez en la historia los 15 millones de euros.