Vía libre por fin para convertir la calle Pazos Fontenla de Bueu en un bulevar: la Xunta confirma una aportación de casi 1,7 millones de euros

Justo cuando se están a punto de cumplir cinco años desde que el Concello de Bueu comenzase a mover uno de los proyectos que considera como «estratégico» ya tiene el visto bueno, y sobre todo, el compromiso por escrito de la Xunta de Galicia para financiarlo a través de un convenio. Se trata de la reurbanización y humanización de la céntrica calle Pazos Fontenla, que incluirá la renovación de los colectores de abastecimiento y saneamiento y la dotación de una red separativa para las aguas pluviales. Esta misma semana la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) remitió la propuesta definitiva del acuerdo para afrontar la inversión para esta obra, a la que aportará un total de 1.668.495 euros y que se corresponden con el 70% del presupuesto de la primera fase. El 30% restante, hasta llegar a 2.383.564 euros, los asumirá el Concello de Bueu a través de una partida del Plan +Provincia 2026 y un adelanto de fondos del Plan +Provincia 2027.

El presupuesto total del proyecto asciende a 3,1 millones de euros y para hacer viable su ejecución el gobierno local BNG-PSOE decidió con el equipo redactor dividirlo en tres fases. La primera es la que concentra la mayor parte del gasto, esos casi 2,4 millones de euros, e incluye la renovación de todos los servicios y el acabado en superficie. Para una segunda etapa quedaría la renovación del alumbrado [la preinstalación de las canalizaciones ya se incluirá en la primera] y para la tercera el mobiliario urbano y arbolado.

El ámbito de actuación abarca más de un kilómetro de longitud de la PO-315, desde el cruce de la Escola Naútica de Bueu hasta el entorno de Fonte da Abilleira. La financiación será a través de un convenio a tres años en el que la AXI –que depende de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infrastruturas– aportará 150.000 euros en este año 2026, 800.000 euros en 2027 y hasta 718.495 euros en 2028.

En la actualidad este tramo de la carretera PO-315 es de titularidad autonómica y el convenio recoge que una vez finalizada la reurbanización pasará a ser de propiedad municipal, que deberá asumir su conservación y mantenimiento. Desde el consistorio garantizan que en todo caso seguirá siendo una vía de doble sentido.

Licitar en el verano para empezar los trabajos antes de final de año, con un plazo de ejecución de año y medio

La previsión con la que trabajan desde el gobierno bipartito BNG-PSOE es poder licitar el proyecto durante el verano y que antes de concluir el año ya puedan comenzar los trabajos. Unas obras que está previsto que duren hasta 18 meses porque no estarán exentas de complejidad: mientras se procede a la retirada de las canalizaciones actuales –casi todas en fibrocemento– y se sustituyen por unas nuevas, fabricadas en material más resistente y con otras dimensiones, hay que garantizar a la población la prestación de los servicios básicos de saneamiento y abastecimiento.

Antes de licitar la obra será necesario renovar alguna de las autorizaciones sectoriales, esperar la confirmación de la Diputación de Pontevedra a la propuesta municipal para los fondos del Plan +Provincia y finalmente firmar el convenio con la AXI. «Queremos agradecer e recoñecer a complicidade da conselleira, María Martínez Allegue, e da directora da AXI, María Deza, para poder levar a cabo este proxecto compartido para unha vía que é a columna vertebral urbana de Bueu», aseguran el alcalde, Félix Juncal, y el concejal de Abastecemento e Saneamento, Celso Dopazo.

Una actuación urbana con soluciones novedosas para convertirla en un "referente máis alá de Bueu"

Desde el ejecutivo local subrayan que Pazos Fontenla es el principal vial urbano, tanto desde el punto de vista de la movilidad, accesibilidad como por la extensión de servicios públicos como el saneamiento y abastecimiento. «Esas canalización xa están obsoletas e dan moitos problemas, mentras que os pavimentos están nun estado lamentable, máis alá da súa vida útil e provocan moitas queixas veciñais», explican desde el Concello. Por ello defienden que el proyecto previsto «é a actuación urbana máis importante e ambiciosa en Bueu e será un referente máis alá da nosa vila».

Más de la mitad del ámbito de actuación está dentro del área incluída en el concurso de ideas para la mejora del barrio de Banda [desde la intersección con Johan Carballeira] y por tanto se incorporan medidas y soluciones previstas en el proyecto ganador, como el uso de pavimentos filtrantes y drenantes, parterres o jardines de lluvia, entre otras medidas para amortiguar los episodios de fuertes precipitaciones. Durante la obra se dejará también previsto el futuro enganche para evacuar la zona de inundación controlada que proyecta Augas de Galicia en As Lagoas y que desaguaría a través de una canalización por debajo de la calle Rosalía de Castro.

«O obxectivo é convertir a rúa Pazos Fontenla nun bulevar interior, abrigado do vento do norte e que permita potenciar a actividade comercial e mellorar a calidade de vida da veciñanza», concluyen Félix Juncal y Celso Dopazo, que avanzan que en los próximos días se convocará una reunión abierta para explicar a los vecinos las carcterísticas del proyecto.