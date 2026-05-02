El PP defiende el compromiso de la Xunta con la isla de Ons pese a los temas pendientes

El PP de Bueu realiza una valoración «positiva» de la Mesa de Ons celebrada esta semana con representantes de la Xunta de Galicia. Un balance en el que los populares no esconden que hay asuntos que «avanzan máis lento do que nos gustaría», como lo relativo a los anexos de las viviendas o la bonificación del transporte. La portavoz del PP, Elena Estévez, estuvo presente en la reunión de esta semana y asegura que se trata de cuestiones de «complexidade xurídica», pero defendió el «compromiso» y «vontade» de la Xunta para sacarlos adelante.

Estévez explica que de esta Mesa de Ons salió ya un acuerdo para convocar en breve una reunión entre representantes del gobierno autonómico y la asociación de vecinos para analizar «caso por caso» los anexos de las viviendas, en el que también interviene la legislación estatal. Además se fijará otro encuentro para abordar las bonificaciones al transporte, un asunto en el que será necesario determinar quienes tienen la condición de isleños ya que muchos vecinos no están censados en Ons, ya sea por motivos laborales o de escolarización de los menores.

El PP de Bueu ejemplificó el compromiso de la Xunta con el archipiélago a través de proyectos a priori más sencillos «pero con investimentos moi importantes», como el caso de la rehabilitación de la capilla original de San Xaquín. Estévez también señala las mejoras en materia de turismo, con los trabajos actualmente en marcha; cultura o sanidad. Otro de los temas que se puso encima de la mesa fue la petición vecinal de más horas de luz «vai ser testada para ver se é posible atender esta demanda coa infraestrutura existente».

La portavoz del PP de Bueu recalca que «estamos sempre apoiando as demandas de Ons, xa que son os nosos veciños e debemos atender as súas xustas reivindicacións», al tiempo que defiende que «hai que valorar que, malia as dificultades burocráticas, a Xunta está a demostrar o seu interese en facilitarlle a vida aos illáns», concluye.