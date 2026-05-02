El pabellón de Beluso, «casi» a punto y acoge su primer evento con una competición de artes marciales mixtas (MMA)

La obra para la reforma del pabellón polideportivo de Beluso está prácticamente acabada. Quedan solo detalles relacionados con el acabado de la pista deportiva y se prevé que a lo largo de este mes de mayo los trabajos queden completamente finalizados. Con todo, el recinto acoge este fin de semana su primer evento oficial con un clínic de artes marciales mixtas (MMA) y con una prueba del Open de España juvenil.

Esta cita deportiva estaba previsto que se celebrase en el pabellón de Bueu, pero en el último momento hubo que buscar una ubicación alternativa. El equipo de Tercera División de la Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu juega su último partido de la temporada y desde la federación gallega se obliga a que todos los encuentros se disputen en horario unificado. Por ello, el Concello de Bueu y el Club de Loita do Morrazo acordaron trasladar la competición a Beluso. «A obra está case lista e o pavillón están en condicións de acoller de maneira puntual o evento», explica el alcalde, Félix Juncal. En el mes de marzo ya se hizo algo parecido con el Trail do Nocedo, permitiendo para la ocasión el uso de los vestuarios y duchas por parte de los deportistas.

Los trabajos se retomarán en los próximos días con el pintado de la pista deportiva, la dotación de porterías, banquillos y el resto del equipamiento deportivo. Félix Juncal avanza que una vez que la obra esté completamente finalizada y tras la correspondiente recepción se organizará un acto de «reinauguración» del pabellón. «Ten que ser un acto importante e coa presenza da Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra. Trátase dun proxecto moi ambicioso no que nos implicamos as tres partes. Resulta de xustiza celebralo nun acto protagonizado polo deporte local de Bueu e as tres administracións», sostiene el regidor.

Los trabajos comenzaron en el verano y se prolongaron más de lo previsto, tanto por la complejidad técnica como por las condiciones meteorológicas del invierno. El gobierno local tuvo que aprobar una solicitud de la empresa contratista, Proyecon Galicia, para ampliar el plazo de ejecución. Previamente ya se había dado el visto bueno a un modificado del proyecto para incluir un sistema de protección contra el gas radón y la calefacción, que no figuraban inicialmente en el documento.

Noticias relacionadas

La inversión en la reforma y mejora del pabellón polideportivo de Beluso se acercará a un coste final de 1,7 millones de euros.