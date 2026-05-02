Moaña llama a los jóvenes para recoger sus demandas y necesidades

El Concello de Moaña organiza el viernes 8 de mayo el encuentro juvenil «Escoitar para Construír», una jornada que combinará actividades culturales y mesas de trabajo de las que saldrá la futura Guía de Necesidades Juveniles. Este documento servirá para orientar las políticas municipales dirigidas a la juventud. Además, durante el encuentro se sentarán las bases del futuro Consello Xuvenil de Participación.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Juventud e Infancia, que aporta 8.000 euros para su desarrollo. Las mesas de trabajo comenzarán a las 19.00 horas. El edil de Mocidade, Kevin González, hace un llamamiento a la participación de todos los vecinos y vecinas de entre 16 y 35 años, con el objetivo de que sus propuestas y demandas sean escuchadas en distintos ámbitos.

La primera mesa se centrará en la salud y el bienestar y estará coordinada por un usuario de DOA Saúde Mental. En ella se abordarán cuestiones como la soledad, las relaciones sociales, el uso del tiempo y el descanso, la salud mental —estrés, ansiedad o depresión— y la salud digital, incluida la sobreexposición en redes sociales.

La segunda mesa recogerá las inquietudes de la juventud en materia de vivienda y urbanismo. Estará impartida por un integrante del estudio de arquitectura Faio. En este espacio se tratarán propuestas relacionadas con las dificultades de acceso a la vivienda, el transporte y la movilidad, los usos de los espacios públicos, la gentrificación y el turismo.

La tercera mesa estará dedicada al ocio, la cultura y el deporte y será coordinada por la artista Sheela Tato. El Concello busca conocer cómo emplean realmente los jóvenes su tiempo libre, detectar necesidades no cubiertas y diseñar una oferta más atractiva. Para ello se abordarán temas como el ocio diario y de fin de semana, las instalaciones y espacios de encuentro, el ocio digital, el gaming y las iniciativas deportivas alternativas.

La cuarta mesa girará en torno a la formación y el empleo, para entender cómo percibe la juventud su futuro laboral. Se hablará sobre oportunidades de empleo y emprendimiento, así como sobre condiciones laborales. La coordinación correrá a cargo del vecino Brais González, con experiencia profesional en distintos países.

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Durante toda la jornada se celebrará en el Alto da Praza la Festa da Participación, con un mural colectivo abierto a la juventud, una proyección audiovisual a las 18.00 horas, la presentación a las 19.00 horas, un pincho y un concierto a cargo de Lacón sin Jrelos y Chanchullo DJ a partir de las 20.30 horas.