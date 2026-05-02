Moaña incluye O Beque y A Fraga en las áreas que Seaga debe desbrozar

El temor a un verano de incendios, ante la cantidad de maleza que presentan los montes, sobre todo particulares, tras las intensas lluvias de este invierno, causa alerta en toda la comarca. El Concello de Moaña incluyó nuevas parcelas dentro del convenio que tiene firmado con Seaga. En concreto se incluyó la zona de O Beque, A Fraga, O Lazareto, Vilela, y partes de Meira y Domaio. Así se lo explicó la alcaldesa, Leticia Santos, a la Mancomunidade de Montes do Morrazo en la reciente reunión sobre las medidas de prevención a adoptar.

Esta misma semana una empresa con sus instalaciones en A Fraga reclamaba al Concello medidas que obliguen a los propietarios de los terrenos anexos a su instalación a limpiar sus parcelas, pues un fuego pondría en riesgo toda su inversión.

En el pleno de la corporación de esta semana se debatieron hasta dos propuestas relacionadas con la prevención de incendios. Por un lado el PSOE presentó una moción para exigir a la Xunta de Galicia la creación de un operativo único, profesional y estable durante todo el año de prevención del fuego así como la elaboración de planes de evacuación para los núcleos de población y la limpieza real de las franjas de protección. Se aprobó con los votos a favor del BNG y del propio edil del PSOE, Mario Rodríguez y los votos en contra del PP. Su edil Ezequiel Fernández alegó que la Xunta «sí está incrementado los medios a todos los niveles» y recordó que es «materialmente imposible desbrozar toda Galicia cada año».

La otra moción fue del BNG y pedía dotar a O Morrazo de una motobomba y una brigada permanente. Los nacionalistas la aprobaron pese a la abstención del PSOE que consideró la demanda «insuficiente» y del PP. Fernández indicó que el distrito forestal cuenta con 17 brigadas y 10 motobombas. Atendiendo directamente a O Morrazo hay cinco brigadas y tres motobombas.

Unanimidad por la línea de bus al campus de Pontevedra

Todos los grupos aprobaron la moción presentada por la Asociación de Veciños A Bouza-Quintela y que logró el respaldo de casi todas las asociaciones vecinales de Moaña. Reclama la creación de una línea regular de autobuses con salida en Cangas y que pase por Moaña y Vilaboa y se dirija al campus de Pontevedra. Deberá dar un servicio real al adaptarse con los horarios de las clases.

La presidenta del colectivo, María José Acuña, recordó que muchos estudiantes de la comarca descartan carreras en Pontevedra por culpa de la falta de transporte público.