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Moaña abre la inscripción con hasta 140 plazas a la semana

Un campamento de verano en las instalaciones del CEIP Reibón.

Un campamento de verano en las instalaciones del CEIP Reibón. / FdV

Redacción

Moaña

El Concello de Moaña abre este lunes 4 de mayo la inscripción de los campamentos de verano. Estará abierta hasta el 14 de mayo y las plazas se sortearán el 25. Para el mes de julio, con actividades en las instalaciones de los colegios de Reibón y Seara, se reservan 140 plazas a la semana. En agosto habrá un aforo de 100 niños a la semana, toda vez que el año pasado quedaron vacantes. En junio y agosto se reservan 30 plazas en la Casa da Mocidade. Los campamentos náuticos suman otras 25 plazas a la semana.

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