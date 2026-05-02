Moaña abre la inscripción con hasta 140 plazas a la semana

El Concello de Moaña abre este lunes 4 de mayo la inscripción de los campamentos de verano. Estará abierta hasta el 14 de mayo y las plazas se sortearán el 25. Para el mes de julio, con actividades en las instalaciones de los colegios de Reibón y Seara, se reservan 140 plazas a la semana. En agosto habrá un aforo de 100 niños a la semana, toda vez que el año pasado quedaron vacantes. En junio y agosto se reservan 30 plazas en la Casa da Mocidade. Los campamentos náuticos suman otras 25 plazas a la semana.