Una foca gris disfrutando del paraíso de las Illas Atlánticas en Ons

Una foca gris (Halichoerus grypus) se dejó ver este fin de semana en las aguas del Parque Nacional Illas Atlánticas, muy cerca de la isla de Ons. Este ejemplar se avistó en la tarde del viernes frente al archipiélago bueués y fue grabada por Álvaro Mozos y sus hijas Emma y Maia.

El director conservador del Parque Nacional Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, explica que la presencia de ejemplares de focas grises en el entorno de Ons, Cíes o Sálvora no es extraña, pero sí resulta sorprendente a estas alturas del año. “Es más frecuente verlas en invierno. Normalmente las islas del parque nacional forman parte un lugar de paso o de descanso para ellas”, explica.

La foca gris no realiza migraciones masivas estacionales, pero sí movimientos dispersos tras la cría desde el Atlántico Norte hacia zonas de alimentación, lo que a veces provoca que se puedan ver ejemplares jóvenes en el ámbito del Parque Nacional Illas Atlánticas.

La foca gris se puede distinguir de la foca común (Phoca vitulina) por el perfil recto de su cabeza, unas fosas nasales bien separadas y presentan menos puntos a lo largo de su cuerpo. Además carece de orejas externas y habitualmente tienen hocicos grandes. Los machos pueden llegar a medir entre dos y tres metros de longitud y alcanzar un peso entre los 170 y 300 kilos. Las hembras son más pequeñas, entre 1'5 y 2 metros de largo y entre 100 y 190 kilos de peso.

La foca gris normalmente habita en la fachada atlántica de Europa, desde la Península de Escandinavia hasta el norte de Francia o en colonias en el mar Báltico e Islandia. Su presencia también es habitual al otro lado del Atlántico, en la coste este de Canadá y al norte de Estados Unidos.