Música
Concierto de Luback hoy en The Trooper, en Cangas
La actuación es a las 22.30 horas, con entradas a 13 euros
R.M.
Cangas
El grupo de rock, blues y americana Luback ofrecerá hoy un concierto en The Trooper, en Cangas. La apertura de puertas está prevista para las 22.00 horas y el inicio de la actuación para las 22.30 horas, con entradas a 13 euros. El grupo se caracteriza por un directo cargado de energía e intensidad gracias a su «rock clásico del siglo XXI».
- «No me estorba la terraza»
- La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo
- La inspección de la Autovía do Morrazo determina la necesidad de reparar los neoprenos de apoyo de tres viaductos, con cortes de tráfico tras el verano durante dos meses
- Protestas vecinales por ubicar una terraza pegada en la fachada norte de la excolegiata de Cangas
- La Policía Local tiene que intervenir para echar a una concejala del PP del pleno de Cangas
- La Mesa de Ons: inmovilismo y negativa a reconocer a los isleños la propiedad de las casas y compromiso para mejorar el suministro eléctrico
- La tormenta y la fuerte tromba de agua provocan inundaciones en zonas de Cangas y Bueu y hunden un tramo de la carretera de Coiro
- El Concello de Cangas ya tiene elegidas ocho calles para instalar cámaras a su entrada que regulen el tráfico