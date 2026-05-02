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Concierto de Luback hoy en The Trooper, en Cangas

La actuación es a las 22.30 horas, con entradas a 13 euros

Luback, que actúa hoy en The Trooper, en Cangas.

Luback, que actúa hoy en The Trooper, en Cangas. / Cedida

R.M.

Cangas

El grupo de rock, blues y americana Luback ofrecerá hoy un concierto en The Trooper, en Cangas. La apertura de puertas está prevista para las 22.00 horas y el inicio de la actuación para las 22.30 horas, con entradas a 13 euros. El grupo se caracteriza por un directo cargado de energía e intensidad gracias a su «rock clásico del siglo XXI».

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