Concierto de Luback hoy en The Trooper, en Cangas

El grupo de rock, blues y americana Luback ofrecerá hoy un concierto en The Trooper, en Cangas. La apertura de puertas está prevista para las 22.00 horas y el inicio de la actuación para las 22.30 horas, con entradas a 13 euros. El grupo se caracteriza por un directo cargado de energía e intensidad gracias a su «rock clásico del siglo XXI».