Cangas lleva dos años sin responder a Costas para lograr la cesión de Ojea, denuncia el PP

El gobierno tripartito de Cangas llevaría más de dos años sin responder a un requerimiento oficial remitido por Costas del Estado en marzo de 2024, un trámite que el PP considera imprescindible para avanzar en la cesión de los terrenos de las naves de Ojea. Así lo denuncia la formación popular, que califica de «auténtica farsa» los intentos de la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), de «simular gestión sobre la ordenación del litoral cangués» tras su reciente reunión con técnicos de la Xunta.

Para el principal partido de la oposición en Cangas, el ejecutivo local se ha dedicado «a gastar el dinero de los cangueses en redactar un proyecto para un terreno del que siguen sin disponer», en referencia al ámbito de las naves de Ojea. Los populares hablan de «tres años de absoluta parálisis» y aseguran que el gobierno municipal «no movió ni un solo papel ni respondió a los requerimientos oficiales».

El PP considera, además, que el tripartito «actúa de espaldas a la Corporación» al saltarse «sistemáticamente» los acuerdos plenarios que exigían consensuar los usos y actuaciones que se pretenden desarrollar en esta zona «estratégica» del centro urbano. «Llegaron a vender un supuesto estudio para hacer un aparcamiento de la mano de Zona Franca. Todo era humo. Titulares vacíos para tapar su incapacidad de gestión administrativa», sostiene la formación.

Los populares defienden que el nuevo marco competencial autonómico en materia de costas puede convertirse en «la verdadera tabla de salvación para el urbanismo litoral de Cangas». Según argumentan, esta situación abre ahora «vías reales para regularizar concesiones y reordenar espacios emblemáticos como los Xardíns do Sinal o las propias naves de Ojea».

El PP entiende que estas oportunidades estuvieron históricamente bloqueadas por Costas del Estado, dependiente del Gobierno de España, y asegura que el nuevo escenario permitirá buscar soluciones y abrir puertas «donde el Gobierno central ponía candados».