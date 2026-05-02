Adicam celebra el 5 de junio su cuarta marcha solidaria nocturna en Cangas y abre las inscripciones

La Asociación de Diagnosticad@s de Cancro de Mama e Xinecolóxico (Adicam) celebra el próximo viernes 5 de junio la cuarta edición de su marcha y carrera nocturna «Luces de Adicam». Una iniciativa que el año pasado reunió a más de 1.200 personas y cuyo objetivo es recaudar fondos para financiar los servicios gratuitos que Adicam ofrece a las personas diagnosticadas y a sus familias. Todo a través de una combinación de deporte, convivencia y apoyo a la causa contra el cáncer de mama.

La participación requiere inscripción previa a través de la web carreirasgalegas.com (https://www.carreirasgalegas.com/events/iv-carreiraandaina-luces-de-adicam/emDA7K9D). El plazo estará abierto hasta el 1 de junio a las 12.00 horas o hasta agotar las plazas disponibles. A través de la propia web se pueden realizar aportaciones a través de una «fila 0». Cada participante recibirá una bolsa conmemorativa, que incluirá un regalo sorpresa.

La carrera saldrá a las 22.30 horas y la andaina a las 22.40 horas. En ambos casos se trata de un recorrido circular por el entorno del centro urbano de Cangas, con inicio y final en las inmediaciones de la Casa da Bola, donde está la sede de Adicam.

Desde la organización explican que el evento tendrá un carácter festivo, lúdico y familiar para fomentar la participación de personas de todas las edades. La cita de «Luces de Adicam» se completará con una sesión musical a cargo de Noname Dj’s.

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Esta carrera y marcha solidaria no tienen carácter competitivo. Se trata de «una noche muy especial, en la que lo importante no es competir, sino sumar pasos por una buena causa». Desde Adicam agradecen el apoyo del tejido comercial, autónomos y empresas colaboradoras, así como del Concello de Cangas y de la Diputación de Pontevedra.