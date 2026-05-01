Mayores
Moaña impulsa un programa universitario de envejecimiento activo
El Concello de Moaña, la Universidade de Vigo y la Xunta de Galicia se unen para impulsar el ciclo de seminarios «Mareas de Coñecemento», con cuatro jornadas diseñadas específicamente para mayores de 50 años e impartidas por docentes universitarios, según explica la edil de Benestar Social, María Sanluis.
El primer evento será el 20 de mayo en el centro multiusos de Domaio. El titulo es «Hábitos para una mente saludable» y aborda el cuidado de la salud mental. Lo imparte la profesora de la Escola de Enfermería Claudia González López.
El segundo seminario será en el mismo espacio el 27 de mayo. Se titula «Aprende a salvar una vida» y los participantes conocerán técnicas básicas de soporte vital como la reanimación cardiopulmonar o el uso de un desfibrilador. Esta segunda cita es una actividad eminentemente práctica en la que se abordan aspectos como la forma de actuar en el caso de accidente o las principales causas de una parada cardiaca.
El tercer seminario es el 1 de junio y se titula «Envellecer con saúde». Será en el centro cultural de Tirán y pondrá sobre la mesa las evidencias científicas sobre la buena alimentación y la actividad física. El ciclo acabará el 5 de junio en el Multiusos de Meira con «Prevención de las caídas en las personas mayores», proponiendo ejercicios de coordinación, fuerza muscular y equilibrio.
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