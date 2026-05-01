El Instituto Social de la Marina (ISM) cierra la trasera de la Casa do Mar de Bueu por riesgo de desprendimientos

Primero fue una cinta con un folio a modo de cartel en la parte trasera de la Casa do Mar en el que se informaba del riesgo de desprendimientos. Y desde la semana pasada esas medidas de precaución incluyen el vallado y prohibición de acceso a la fachada del edificio que da hacia la playa. Una medida adoptada a instancias del Instituto Social de la Marina (ISM) de Vigo, que ha detectado la existencia de elementos constructivos en mal estado en las marquesinas del edificio. Una situación que deriva en un «riesgo de desprendimiento de baldosas, lo que supone un peligro para la seguridad de los viandantes», según el escrito presentado ante el Concello de Bueu.

La prohibición de acceso abarca desde el vial que rodea el edificio de la Casa do Mar a la altura de la explanada de la lonja de Bueu y todo el frente de la playa, en el que desde hace días está prohibido aparcar. El ISM solicitó colaboración al Concello de Bueu para proceder al vallado, del que se encargó la Policía Local en colaboración con el guardamuelles de Portos de Galicia.

Desde el ISM explican que se está tramitando la retirada de las baldosas en mal estado, así como un proyecto de obra para dar «solución definitiva» a este problema de seguridad. Mientras tanto, aseguran que resulta «imprescindible» adoptar estas medidas de seguridad.

El edificio está adscrito al ISM de Vigo, que a su vez depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No obstante, el lugar en el que se emplaza es competencia de la Xunta de Galicia a través del ente público Portos de Galicia. Desde el Estado aseguran que ya se está tramitando la correspondiente solicitud de autorización de ocupación del dominio público portuario para acometer las obras de reparación en la Casa do Mar.

Portos de Galicia garantiza su «plena colaboración» para facilitar que la reparación pueda llevarse a cabo lo más rápido posible. La solicitud de permiso para cerrar la parte trasera de la Casa do Mar se presentó el 21 de abril y ahora el proyecto de obra debe ser autorizado por el propio ISM y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.