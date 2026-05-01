La Xunta licita, por 364.000 euros, la demandada sustitución de la cubierta del instituto A Paralaia, en Moaña

La cubierta del instituto A Paralaia de Moaña, un centro que además de impartir ESO y Bachillerato destaca como referencia en Formación Profesional, será renovada próximamente para poner fin a las filtraciones de agua que preocupan desde hace años a la comunidad educativa. Así lo anunció en la tarde-noche de este jueves, durante el pleno de la corporación, el concejal del PP Diego Ríos, en respuesta a una moción del PSOE que reclamaba un plan de atención a las necesidades de todos los centros educativos del municipio.

El lunes, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional sacó a licitación las obras de sustitución de las cubiertas de siete centros educativos de las provincias de A Coruña y Pontevedra. Entre ellas figura el proyecto para el tejado del colegio de A Torre-Cela, en Bueu, adelantado por FARO, y la actuación, largamente demandada, en el IES A Paralaia. La comunidad educativa del centro llevaba años reclamando esta obra. De hecho, en diciembre de 2023 ya se aprobó una moción presentada por el PSOE en la que se pedía esta intervención y su inclusión en los Orzamentos de la Xunta de 2024. El PP local votó entonces a favor, aunque recordó que la propuesta llegaba “muy tarde” como alegación a las cuentas autonómicas.

Cubierta de tejas en la que se puede apreciar el fibrocemento por debajo. / FdV

El propio proyecto reconoce que, debido a la antigüedad del centro, al deterioro de la cubrición y al uso de materiales ya en desuso, las cubiertas presentan un mal estado general, lo que ha provocado la aparición de goteras. El precio de licitación contempla una inversión de 364.786,08 euros. Una vez adjudicados los trabajos, las obras tendrán un plazo de ejecución de tres meses. En total, se intervendrá sobre una superficie de 1.750 metros cuadrados, con la sustitución de las cinco cubiertas que forman parte de la infraestructura educativa.

En el edificio principal, por ejemplo, la cubierta actual está formada por placas de fibrocemento sobre tabiques de hormigón, con acabado de teja cerámica. El edificio de talleres, por su parte, cuenta con una cubierta de chapa de acero. También son de chapa metálica uno de los volúmenes de planta baja del complejo educativo, mientras que el situado en la fachada principal dispone de panel sándwich. La actuación prevé la sustitución de todos los materiales de los tejados, la instalación de aislamiento sobre el forjado de cubierta, el refuerzo y anclaje de los tabiques, la renovación de canalones y bajantes, así como la instalación de una claraboya de salida a la cubierta y unas escaleras de acceso al espacio bajo el tejado.

El espacio bajo cubierta, con fibrocemento. / FdV

Todo el centro pasará a estar cubierto por panel sándwich de 30 milímetros de espesor total, con aislamiento intermedio de espuma de poliuretano.

Pleno

En cuanto a la moción del PSOE debatida en el pleno de este jueves, en la que se reclamaba a la Xunta una evaluación integral del estado de todos los centros educativos de Moaña y un plan de intervención plurianual, la propuesta fue aprobada con los votos a favor del edil socialista y del BNG, y el voto en contra del PP.