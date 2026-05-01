Menos hormigón y más espacio para salvaguardar el gran plátano de As Lagoas, en Bueu

La asociación ecologista Anduxía lanza una especie de llamada de socorro para salvaguardar el gran plátano de As Lagoas antes de que sea demasiado tarde. Este árbol es uno de los elementos centrales del nuevo Parque Urbano Lugrís, cuyas obras están en marcha desde abril y que incluyen una gran plaza alrededor de este ejemplar. Sin embargo, Anduxía advierte de que el nuevo pavimento de hormigón que lo rodea puede compremeter seriamente su supervivencia. Un temor que ya ha trasladado al Concello de Bueu, que se comprometió a adoptar medidas para amortiguar su impacto.

El proyecto del Parque Urbano Lugrís incluye la creación de una gran plaza pública, de más de 1.000 metros cuadrados de superficie, alrededor del plátano y con un firme de adoquín y granito. En los últimos días se extendió una capa de hormigón en la zona y desde Anduxía alertan de que se está dejando poco espacio alrededor de su tronco. «As árbores teñen raíces e necesitan espazo. Se todo o que o rodea é formigón non vai poder absorber a auga que necesita para sobrevivir», advierten. Al mismo tiempo sostienen que resulta una «contradicción» promover una actuación que al final signifique «un parque de formigón en lugar dun parque verde».

La asociación ecologista subraya que se debería tener en cuenta el cercano ejemplo de otro de los árboles emblemáticos del centro de Bueu: el pino situado frente al puerto. Un estudio encargado a la Estación Fitopatolóxica Areeiro, que depende de la Diputación de Pontevedra, ya advertía de que el suelo compacto de cemento que lo rodea, junto a la presencia de hongos y podas mal ejecutadas, pone en riesgo su seguridad y supervivencia. «Sería un sinsentido crear unha gran zona verde e que morra un dos seus elementos centrais», argumentan. Y recuerdan que uno de los efectos contraproducentes de las grandes superficies de cemento es que el terreno no tiene capacidad para absorber el agua de las lluvias, lo que agrava el riesgo de inundaciones. Este es precisamente uno de los problemas al que está expuesto una parte importante del centro urbano de Bueu.

El plátano, de un gran porte y tamaño, se quiere utilizar como elemento central de una nueva plaza de más de 1.000 metros cuadrados de superficie. / Santos Álvarez

Ayer mismo el alcalde de la localidad, Félix Juncal, mantuvo una reunión de seguimiento de los trabajos con el director de obra y aprovechó para trasladarle las preocupaciones manifestadas por Anduxía. En este sentido apuntan que el pavimento actual que presenta la explanada alrededor del plátano no es el acabado definitivo. «O alcorque ao seu redor será máis grande para que teña espazo libre e poda recibir auga», explican.

Una de las soluciones que se estudiarán es el empleo de pavimentos filtrantes, una alternativa que ya está prevista en el proyecto de reurbanización de la calle Pazos Fontenla. Se trata de superficies porosas o articuladas que permiten el paso del agua procedente de las precipitaciones, lo que facilita su infiltración en el terreno y reduce el riesgo de escorrentías.