El gobierno local de Cangas, molesto por quedarse al margen del Directo Xove

Descontentos con las formas, que no con el fondo. El gobierno local de Cangas ha mostrado su malestar por la recuperación del Directo Xove en una iniciativa que fue anunciada ayer en la Casa da Xuventude, pero en la que se dejó totalmente al margen al concello. Lo ha hecho en un comunicado en el que no menciona ni al programa ni a sus promotores -la asociación cultural Beerrinchos y el edil del PP José Luis Gestido, impulsor de esta propuesta hace más de dos décadas- y en la que subraya, eso sí, su valoración positiva por cualquier iniciativa «cultural y musical que contribuya a dinamizar nuestra villa, a ampliar oportunidades para la juventud y a fortalecer la programación social y cultural de Cangas».

Sin embargo, no oculta su disconformidad con el hecho de haberse quedado fuera de una presentación realizada en instalaciones municipales. «Parece razonable esperar que estos actos se desarrollen desde una lógica de respeto institucional, cortesía y coherencia con el papel de la propia entidad que cede ese espacio común». Más aún cuando, señala, la prioridad del ejecutivo cangués es «y seguirá siendo, la de poner los recursos públicos municipales al servicio de la ciudadanía, facilitando el uso de espacios e instalaciones» para que los diferentes colectivos puedan desarrollar su labor con normalidad. En definitiva, para permitir lo que se considera una responsabilidad institucional, «apoyar y favorecer que la vida cultural y social crezca».

Ahonda el gobierno local de Araceli Gestido en que cuando se apuesta por la utilización de un espacio público para una puesta de largo de este tipo «lo natural es entender que es algo más que una localización física», más aún cuando la voluntad no es la de contar con el concello ni en el plano institucional ni como colaborador de este programa. Y se pregunta el sentido que tiene hacerlo si detrás no hay esa intención de «relación, colaboración o reconocimiento». Eso sí, subraya que «cada uno es libre de buscar los apoyos donde considere más oportuno y donde se sienta más a gusto, así como de escoger el camino para desarrollar sus iniciativas».

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El gobierno de Cangas asegura, por último, que continuará actuando del mismo modo, «poniendo los recursos municipales al servicio de los vecinos y apoyando al tejido asociativo y cultural», confiando en que esa colaboración se realice «desde el respeto mutuo, la elegancia institucional y la voluntad sincera de sumar en beneficio de Cangas».