Gestión detecta problemas de la AXI en la acera de Castroviejo

La concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, está realizando un informe a petición del gobierno municipal sobre los problemas detectados en una acera que se hunde en la avenida Castroviejo, donde está la parada del autobús. La semana pasada la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y la edil de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE) visitaron la zona zona en compañía de responsables de la concesionaria. Justo en las inmediaciones pasa el río Saiñas. Pudo comprobarse, a simple vista, que la acera está hueca por abajo y que supuestamente la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) dejó una salida de pluviales sin conectar. La intención también es darle traslado a la AXI para que realice una conexión conforme es debido. También es verdad que en la zona hay un muro que podría tener mucho que ver con el hecho de la acera se hunda.

Por otra parte, el Concello de Cangas anunció que realizaría obras en el un pozo de pluviales en Castrillón para solucionar el problema detectado el martes cuando el pavimento de la calzada se levantó como consecuencia de la tromba de agua que cayó como consecuencia de la gran tormenta. La UTE Gestión Cangas comunicó al Concello que el colector fue revisado y que está en buen estado. El pozo de pluviales presenta filtraciones, según manifestó la edil de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE).