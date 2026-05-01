Mar
La flota despide la campaña del pulpo con capturas muy flojas
Las cifras mejoran las del año pasado, pero José Manuel Rosas recuerda que el sector tuvo otros dos meses de veda «impostos pola natureza»
La flota del pulpo comienza hoy una veda que durará dos meses, un periodo de inactividad pensado para favorecer el desove del cefalópodo y preservar el recurso. Una veda a la que se llega después de un cierre de campaña en el que, salvo excepciones, las capturas fueron muy escasas. Un ejemplo era un barco de Bueu que llegaba ayer a puerto pasada la una del mediodía con tres tripulantes a bordo y solo un «capacho» de cefalópodo. Apenas 20 kilos.
El patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas, reconoce que aunque capturas y facturación aumentaron de manera notable con respecto al periodo 2024/25 «non foi un dos mellores anos». Rosas subraya que antes de esta veda de dos meses el sector tuvo que sufrir otra veda de una duración similar o superior «imposta pola nai natureza», en referencia a los temporales y borrascas de este invierno y que forzaron a los barcos a permanecer amarrados a puerto en demasiadas ocasiones.
Este cese de actividad se prolongará durante mayo y junio y la vuelta al mar está prevista para el 1 de julio. El nuevo plan de explotación vendrá con algunas novedades. Una de ellas es una propuesta de la federación de cofradías de Pontevedra, que pedía limitar las capturas de barcos que trabajan con otros aparejos y que pueden pescar pulpo de manera accesoria o accidental. Hasta la fecha no había ningún tope, lo que podía derivar en situaciones paradójicas como que tuviesen la posibilidad de regresar a puerto con más kilos que las embarcaciones sujetas al plan y deben respetar límites diarios. A partir de ahora esa pesca accidental no podrá superar los 35 kilos diarios o el 20% de las capturas totales de la jornada.
José Manuel Rosas aboga también por implementar sanciones más duras para los responsables de los barcos que capturen pulpo por debajo de la talla mínima legal porque ponen en riesgo la viabilidad de la especie. La entrada en vigor de la veda viene acompañada de la obligación de traer todas las nasas a tierra. Una circunstancia a la que se referían ayer algunos marineros. «As nasas habería que traelas a porto todos os días, non deberían quedar nunca no mar. É algo que hai que cambiar se non queremos acabar coa especie e coa pesca», advierten.
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