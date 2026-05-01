Feliciano Rodríguez, el moañés de 73 años ingresado desde febrero por la caída de un talud de la Autovía sobre su casa: «Por fin saio do hospital; teño moitas ganas de comer peixe pequeno»

Feliciano Rodríguez ya está en casa. El vecino de la parroquia moañesa de Meira, de 73 años, permanecía ingresado en el hospital Povisa de Vigo desde el pasado 11 de febrero, cuando fue alcanzado por el talud que se desprendió en la Autovía do Morrazo y que sepultó una vivienda de A Xalde, dejándolo parcialmente atrapado. Este viernes recibió el alta médica y llegó a su domicilio bien entrada la tarde. El accidente fue una de las consecuencias más impactantes de la ola de borrascas que este invierno afectó a la comarca. A escasos diez días de cumplirse los tres meses de hospitalización, el moañés ha podido regresar a su hogar.

Rodríguez sufrió lesiones muy graves en la pierna derecha y fue sometido a varias intervenciones durante estos meses. Ahora, por fin, puede apoyarla y caminar, «aínda que só uns 30 segundos e despois teño que deixala descansar polo menos 15 minutos», explica. «Cada semana teño que ir facer curas a Vigo e irán dicíndome se podo camiñar mellor e durante máis tempo», dice con optimismo sobre sus opciones de recuperar movilidad.

Feliciano Rodríguez, de pie, ayudado por las muletas. / Gonzalo Núñez

Hay algo que tiene claro: «Na cama non me vou meter. Aínda que non poida facer moitas cousas na casa, teño que moverme. Xa levo tres meses de cama», comenta. El vecino de Meira asegura que los trámites para la indemnización que deberá asumir la Xunta de Galicia, como titular de la Autovía do Morrazo, «marchan ben. Está levando todo o meu fillo».

Reacciones a su caso

Rodríguez reconoce que echaba de menos muchas cosas, entre ellas la libertad de vivir en su casa y también la comida. «Agora que por fin saio do hospital quero comer peixe pequeno, como chinchos ou xoubiñas, que a min me gustan moito e no hospital non che dan», relata. Pasado lo peor y tras superar los dolores con ayuda de calmantes, el vecino de Meira afronta una recuperación que será lenta. «Foi moito golpe. Por sorte xa podo apoiar o pé no chan», resume.

La reparación del talud, por su parte, encara las últimas semanas de trabajo, según confirmó este jueves desde Moaña la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas María Martínez Allegue. La reposición ya no afecta al acceso a la autovía y se centra ahora en trabajos desde el vial de servicio.