Día Internacional del Jazz
El pianista Xan Campos presenta en Cangas su último trabajo, «Amorodios»
El concierto se celebra este jueves a las 20.00 horas en el Auditorio
El auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas acoge este jueves (20.00 horas) la presentación del nuevo trabajo del pianista cangués Xan Campos «Amorodios», en un concierto pensado especialmente para el Día Internacional del Jazz.
El álbum, que salió a principios de abril, está teniendo muy buena acogida tanto por parte del público como de la crítica. El proyecto formará parte de la programación del Jazzaldía de Donostia, uno de los festivales de jazz más reconocidos de Europa.
La voz de Faia Díaz (Santiago, 1988), fundadora e integrante do grupo De Vacas ou do Coro Encaixe, procedente de la música tradicional y ajena al lenguaje de jazz, se integra como un elemento clave. El cuarteto lo completan el guitarrista Virxilio da Silva y Iago Fernández.
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