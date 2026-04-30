Casco urbano de Moaña
Vecinos del centro advierten del efecto del ruido de las fiestas
Moaña
Vecinos del casco urbano de Moaña asistieron a la segunda charla organizada por la Asociación A Praia-A Seara sobre los efectos en la salud mental del ruido excesivo. Ponen el foco en las fiestas del verano y piden que estos eventos «sean sensibles a todos y sean una diversión, nunca una tortura».
Con las explicaciones de la psicóloga Mª Carmen González Hermo, reclaman que «el ruido excesivo tiene que tener un horario más razonable, porque nos hace vulnerables como especie y como población».
- «No me estorba la terraza»
- El chef de Cangas Antonio Novas, propietario del Trasmallo, finalista al premio Cociñeiro Galego 2026
- La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo
- Protestas vecinales por ubicar una terraza pegada en la fachada norte de la excolegiata de Cangas
- La Policía Local tiene que intervenir para echar a una concejala del PP del pleno de Cangas
- La tormenta y la fuerte tromba de agua provocan inundaciones en zonas de Cangas y Bueu y hunden un tramo de la carretera de Coiro
- El gobierno de Cangas estudia la viabilidad de limitar los aforos a distintos lugares de las parroquias de O Hío y Aldán en verano
- Pedra Alta en una rotonda