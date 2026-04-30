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Casco urbano de Moaña

Vecinos del centro advierten del efecto del ruido de las fiestas

La charla la impartió la psicóloga Mª Carmen González Hermo.

La charla la impartió la psicóloga Mª Carmen González Hermo. / FdV

Fran G. Sas

Moaña

Vecinos del casco urbano de Moaña asistieron a la segunda charla organizada por la Asociación A Praia-A Seara sobre los efectos en la salud mental del ruido excesivo. Ponen el foco en las fiestas del verano y piden que estos eventos «sean sensibles a todos y sean una diversión, nunca una tortura».

Con las explicaciones de la psicóloga Mª Carmen González Hermo, reclaman que «el ruido excesivo tiene que tener un horario más razonable, porque nos hace vulnerables como especie y como población».

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