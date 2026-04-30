Santervás presenta su nuevo trabajo "A Contra", con electrolatino, reggaetón melódico y bachata, en A Talangreira de Moaña

El joven músico de Cangas Miguel González "Santervás" ofrece este viernes un concierto en directo en A Talangreira, en las instalaciones de O Beque en Moaña, que servirá al mismo tiempo como presentación oficial y exclusiva de su nuevo trabajo "A Contra", un EP , entre un single y un LP, con varias canciones y de duración corta-media. El concierto está previsto para las 20:30 con entrada gratuita.

La cita supone un pre-estreno único, ya que el trabajo no verá la luz en las plataformas hasta el 8 de mayo. Santervás explora en este trabajo sonoridades actuales como el electrolatino, el reggaetón y la bachata, a las que dota de un estilo muy personal.

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Como parte de la presentación, los seguidores del artista tendrán la oportunidad de adquirir unidades limitadas del EP en formato físico y firmadas, en una edición especial que estará disponible durante el evento antes de su lanzamiento oficial.