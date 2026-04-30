Los responsables de la cooperativa A Meixoeira, con varios quesos premiados, alertan de la maleza que rodea sus instalaciones y piden al Concello «medidas» ante el riesgo de incendios

La cooperativa A Meixoeira, de Moaña, ha llevado a la excelencia la elaboración de quesos en O Morrazo gracias a su producción láctea con leche de cabra. Cuenta con más de 160 cabezas de ganado, que desde hace unos ocho años cría en una nave situada en el núcleo rural de A Fraga. Su producción, que incluye quesos curados, frescos y de untar, acumula reconocimientos desde que en 2018 logró una medalla de plata en los prestigiosos World Cheese Awards. Desde entonces, la cooperativa ha sumado nuevas distinciones en ese certamen internacional y, en 2024, obtuvo también el premio al «producto innovador» por su queso de untar en el concurso del Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga). Pese a estos logros, sus cinco trabajadores viven con la preocupación de que un incendio forestal pueda acabar con la empresa y con el esfuerzo acumulado durante los últimos años.

El temor no es infundado. Buena parte del perímetro de sus terrenos, una parcela de unos 3.800 metros cuadrados, está rodeada de maleza y árboles de especies pirófitas. «Algunos camiones incluso no quieren acceder porque golpean con las ramas», explica el presidente de la cooperativa, Carlos Malvido. El personal de A Meixoeira asegura que desde 2018 se dirige a los propietarios de las parcelas lindantes para pedirles que limpien y mantengan sus terrenos, tal y como establece la Ley 3/2007 de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. Durante estos años, también han presentado instancias ante el Concello de Moaña en repetidas ocasiones. «Pero siempre nos dicen que no tienen medios», señalan.

Carlos Malvido explica el problema ante la maleza que sobresale por su muro de cierre. / Santos Álvarez

Desde la cooperativa reclaman que la administración local haga cumplir la normativa. «Si es necesario, deben sancionar a quienes incumplen, como anunció el Concello que iba a hacer cuando saltó el conflicto por la maleza en O Con el pasado verano», indican. «Aunque el procedimiento sea lento, la ley otorga a los concellos herramientas para actuar», añaden desde la empresa.

La preocupación por los incendios ha aumentado este año, al igual que en el resto de O Morrazo, tal y como advierten también las comunidades de montes. Las intensas lluvias del invierno favorecieron el crecimiento de la biomasa, mientras que una gran parte de las parcelas particulares incumple, según denuncian, el mantenimiento de las franjas secundarias, que deben estar limpias antes del 31 de mayo.

En A Meixoeira son conscientes del riesgo que supone estar rodeados de zarzas y maleza de varios metros de altura. «Llevamos más de diez años de trabajo. Un incendio pondría en peligro todo lo que tenemos, desde las cabras hasta la maquinaria, las cámaras de frío y el producto», advierten. Recuerdan, además, que ya se registraron fuegos en otras zonas de Galicia en pleno mes de abril y señalan que, en otros ayuntamientos fuera de O Morrazo, la imposición de sanciones contribuyó a que los propietarios mantuviesen sus terrenos en buen estado.

Cuenta, en estos momentos, con más de 160 cabras lecheras. / Santos Álvarez

Mientras cuidan de sus cabras lecheras y cruzan los dedos para que el verano transcurra sin tener que lamentar ningún fuego cercano, A Meixoeira trabaja también en diversificar su producción. Además de quesos, la cooperativa vende yogures y mantiene el deseo de avanzar hacia «una explotación ideal, que sería de ganado extensivo, pero necesitamos un monte distinto, no eucaliptales».

Sus responsables explican que, cuando impulsaron el proyecto, llegaron a valorar la posibilidad de instalarse en el interior de Galicia, donde los terrenos eran más baratos. Sin embargo, apostaron por desarrollar el negocio en su comarca, ya que cuatro de los cinco trabajadores son naturales de O Morrazo.