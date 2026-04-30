Dos premios para Peis d’hos en el certamen tradicional de Ames

Semana intensa y satisfactoria para la asociación cultural Peis d’hos de Cangas, que el domingo participó en el 4.º Concurso de Canto e Percusión Tradicional Retranqueiros de Ames, en la Casa de Cultura de Bertamiráns.

Peis d’hos asegura que fue un placer enorme volver a disfrutar de un concurso y de una jornada de convivencia como ésta a la que desplazaron cuatro grupos con los que participaron en las categorías A, B,C y Sénior. Fue una jornada llena de emociones que se vieron incrementadas, si cabe, al conocer el veredicto del jurado que otorgó un 3.º premio en la categoría Sénior para el grupo Robaliza, integrado por Antía, Celia, Geni, Cris, Vito, Álex, Sonia, Ana, Miguel, Carlos y Gavin.

También en la categoría A lograron un 2.º premio con el grupo Alcrique formado por Laia, Noa, Carmen, Celia, Nara, Antía y Naima. Desde la asociaciación felicitan a estos jóvenes y a sus maestras Amanda Otero y Nébeda Piñeiro por los éxitos.

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Este próximo fin de semana también está cargado de actos para ellos, ya que se celebra en Coiro la Festa do Muiño de Fausto, organizada por Tromentelo, en la que participan por partida doble: por la tarde en el Serán infantil, a las 18:00 horas con los grupos infantiles de canto y pandereta, gaita y percusión y baile y, por la noche, con los grupos de pandereta y baile tradicional.