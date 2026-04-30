Portos justifica el cambio de las casetas de billetes a Ons en el puerto de Bueu por motivos de «seguridade»

Motivos de seguridad y minimizar el riesgo de accidentes. Estas son las razones esgrimidas por el ente público Portos de Galicia para justificar la nueva ubicación de las casetas de las navieras para la venta de los billetes a la isla de Ons. Un emplazamiento que ha generado malestar en el Concello de Bueu porque «impide a visibilidade e protección» del monumento en honor a Johan Carballeira y por parte de los vecinos, que entienden que supone una nueva pantalla al mar. Desde el departamento autonómico subrayan que la nueva localización «é a máis axeitada desde o punto de vista da seguridade», un principio que constituye una «prioridade absoluta» para Portos.

Los puntos de venta estaban situados al lado de la nave de rederas y a escasos metros del punto de embarque a Ons. Sin embargo, desde Portos de Galicia explican que este ámbito forma parte de la zona de trabajo del puerto y es habitual la presencia de vehículos y camiones. El lugar al que se movieron las taquillas se encuentra en los alrededores del paseo de Banda do Río y en el acceso a la playa, justo en el arranque de la senda peatonal. Este es precisamente uno de los argumentos que aporta el ente público, que explica que ese trazado está pensado para los peatones y usuarios del transporte de pasajeros, «sen interferir con vehículos nin coa actividade portuaria ata enlazar co punto de atracada, que se sitúa a menos de 150 metros».

Antes de la «mudanza» se realizó una consulta con las navieras con presencia en la zona, que según Portos no pusieron inconvenientes. «A principal navieira que opera neste espazo está completamente dacordo», subrayan.

Uno de los argumentos municipales para poner en tela de juicio este nuevo emplazamiento está relacionado con las disposiciones de la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP), que clasifica este lugar como un ámbito de «integración porto-cidade». No obstante, desde Portos de Galicia sostienen que el cambio está respaldado por la normativa. En concreto, citan el artículo 8.1, que dice explícitamente que «Portos de Galicia poderá autorizar usos e actividades non previstas sempre que teñan carácter provisional o se requiran para satisfacer necesidades de maior interese público». Y concluye que con esta decisión «minimízase o risco de accidentes, atropellos e outros perigos propios da circulación de persoas alleas á actividade portuaria por un espazo de traballo profesional».