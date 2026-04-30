Música y cata de quesos en la Feira ECOartesá de Moaña

Moaña acoge el domingo 10 de mayo la XXI Feira ECOartesá en el entorno del Palco da Música. Los puestos de productos ecológicos, artesanos y de agricultura sostenible abren a las 11.00 horas. Habrá talleres para los pequeños de confección de Maios y de cerámica. A las 12.30 horas actúa el grupo Charaviscas.

A las 18.00 horas hay cata de quesos a cargo de la Cooperativa A Meixoeira. Le sigue un concierto de Brais das Hortas y la actuación musical de «Algo pasa con Mery».