Montse Prado se reúne con vecinos de O Hío y asegura que el futuro CIS no aportará mejoras

La diputada del BNG, Montse Prado, acompañada por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido y ediles del grupo nacionalista de gobierno, se desplazó ayer a O Hío para reunirse con vecinos e intercambiar preopcupaciones en materia sanitaria. Los vecinos llevan dos años con concentraciones para reclamar la reapertura del consultroio y la construcción del centro de salud de Aldán-O Hío.

Además de criticar la política sanitaria del PP a nivel gallego, la diputada reprochó que O Morrazo siga sin tener ambulancia medicalizada, lo que supone «un gran problema porque el factor tiempo es fundamental», como también criticóla decisión de eliminar las urgencias de Moaña y trasladarlas a Cangas que es un problema para Moaña al quedarse sin este servicio y también para Cangas que tiene que atender a la población de Moaña sin aumento de profesionales. Criticó la propuesta de construir un Centro Integral de Saúde (CIS) en Cangas «que no va a significar ninguna mejora para los vecinos, sino solo concentración, no mejora».

En la charla también se abordó la situación del Área Sanitaria de Vigo, «la que más lista de espera tiene en Galicia y más dependiente es de la sanidad privada» una situación que Prado culpó a la decisión el PP, con la construcción del hospitalÁlvaro Cunqueiro «mucho más caro y con menos capacidad de atender a la población del área y que siga dependiente de Povisa». De este hospital señaló que presta una peor calidad asistencial y tiene un ratio de personal por debajo del Sergas hasta el punto que destacó que traía los fines de semana a profesionales de fuera que no estuvieron antes con los pacientes, para hacer sólo una intervención y marcharse, por lo que el seguimiento lo hacen otros profesionale, en una situación «brutal» de deterioro de la calidad asistencial.

La política nacionalista destacó que la situación sanitaria de Galicai después de 17 años de gobierno del PP es «demoledora, con respiración asistida» y que el objetivo es deteriorar la sanidad pública para empujar a la gente cara a la sanidad privada: «Si la pública funciona bien, nadie tendría la necesidad de acudir a la privada», señaló Motse Prado, que mantuvo la charla en la Casa do Pobo de O Hío.

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Aportó cifras de lo que ha supuesto la política sanitaria del PP en los últimos 17 años «que dejó de invertir 1.600 millones de euros en atención primaria y Galicia es la segunda comunidad por la cola, después de Madrtid, que menos invierte en atención primaria y vemos como están las ratios más bajas de profesionales y con menos inversión en profesionales». n