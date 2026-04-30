Un market y desfile de Rincón de Po en Moaña en apoyo a víctimas de maltrato
La propietaria de esta tienda de moda de Cangas organiza el evento este próximo 23 de mayo en el antiguo Portobello en beneficio de la Fundación Daniel Vieito
La entidad trabaja el arte emocional para ayudar en situaciones de acoso o dolorosas, sobre todo en edad infantil
Cangas se ha llenado de carteles que anuncian un market y un desfile de la propietaria de la tienda de moda "Rincón de Po" a favor de una fundación que se creó en apoyo a las víctimas contra el abuso y el maltrato, sobre todo en niños. Se trata de la Fundación Daniela Vieito, cuyo nombre es el de la hija de María Hernández y Daniel Vieito, ella zaragozana afincada en Galicia y él gallego terapeuta y fotógrafo de la naturaleza aberta que, poco a poco, están conquistando corazones con sus talleres y terapias. La propietaria de Rincón de Po, Ana Cristina Freire, fue una de esas personas que en un momento bajo de su vida, le hablaron de estas personas y acudió a una de sus sesiones grupales en A Coruña: "Al llegar allí me enamoré de su manera de trabajar el alma. Era una nube de amor". Destaca las fotografías y sonidos que proyecta Vieito como arte emocional.
Este pasado mes de octubre el matrimonio creó la fundación, según consta en su página web, con el deseo de ayudar a los demás: "A lo largo de nuestra experiencia profesional y personal nos hemos encontrado con muchas personas que sufren o han sufrido abusos y maltrato, tanto físico como psicológico, algo muy difícil de detectar porque cuesta mucho expresarlo. Conocemos de primera mano las historias de muchos niños, niñas y adolescentes que viven ese dolor, así como de adultos que han sufrido y todavía sufren las secuelas. Por eso decidimos crear esta fundación, con la que ayudamos a estas persoans y a todas las que lo necesiten desde todo lo contrario al dolor: el amor". Añaden que la Fundación ayuda a través de la belleza del arte, uniendo la parte de expresión artística con el desarrollo emocional.
Y hay una campaña de ayuda para financiar esta fundación cuyo objetivo es que todas las personas, especialmente los niños, "tengan acceso a recursos que les permitan sanar y vivir en libertad". Ofrece eventos de arte, talleres y charlas. En esta campaña es en donde la canguesa Ana Cristina Freire aporta su grano de arena con el market y un desfile que se celebrará el día 23 de mayo en el local del antiguo Portobello de Moaña, que se cede para eventos. Se desarrollará de 12:00 a 19:30 horas y a partir de las 19:30 será el desfile con entrada a 10 euros, lo que da derecho a consumición y pulsera, y en donde se contará también contará con actuaciones musicales y con stand de camisetas, merchandising y complementos a beneficio de "Daniela Vieito". Es la manera que tiene esta canguesa, con 24 años de experiencia en el mundo de la moda y con su marca propia Puchita by Po, de ayudar a una fundación en la que cree.
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