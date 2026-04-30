Un market y desfile de Rincón de Po en Moaña en apoyo a víctimas de maltrato

Cangas se ha llenado de carteles que anuncian un market y un desfile de la propietaria de la tienda de moda "Rincón de Po" a favor de una fundación que se creó en apoyo a las víctimas contra el abuso y el maltrato, sobre todo en niños. Se trata de la Fundación Daniela Vieito, cuyo nombre es el de la hija de María Hernández y Daniel Vieito, ella zaragozana afincada en Galicia y él gallego terapeuta y fotógrafo de la naturaleza aberta que, poco a poco, están conquistando corazones con sus talleres y terapias. La propietaria de Rincón de Po, Ana Cristina Freire, fue una de esas personas que en un momento bajo de su vida, le hablaron de estas personas y acudió a una de sus sesiones grupales en A Coruña: "Al llegar allí me enamoré de su manera de trabajar el alma. Era una nube de amor". Destaca las fotografías y sonidos que proyecta Vieito como arte emocional.

Este pasado mes de octubre el matrimonio creó la fundación, según consta en su página web, con el deseo de ayudar a los demás: "A lo largo de nuestra experiencia profesional y personal nos hemos encontrado con muchas personas que sufren o han sufrido abusos y maltrato, tanto físico como psicológico, algo muy difícil de detectar porque cuesta mucho expresarlo. Conocemos de primera mano las historias de muchos niños, niñas y adolescentes que viven ese dolor, así como de adultos que han sufrido y todavía sufren las secuelas. Por eso decidimos crear esta fundación, con la que ayudamos a estas persoans y a todas las que lo necesiten desde todo lo contrario al dolor: el amor". Añaden que la Fundación ayuda a través de la belleza del arte, uniendo la parte de expresión artística con el desarrollo emocional.

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Y hay una campaña de ayuda para financiar esta fundación cuyo objetivo es que todas las personas, especialmente los niños, "tengan acceso a recursos que les permitan sanar y vivir en libertad". Ofrece eventos de arte, talleres y charlas. En esta campaña es en donde la canguesa Ana Cristina Freire aporta su grano de arena con el market y un desfile que se celebrará el día 23 de mayo en el local del antiguo Portobello de Moaña, que se cede para eventos. Se desarrollará de 12:00 a 19:30 horas y a partir de las 19:30 será el desfile con entrada a 10 euros, lo que da derecho a consumición y pulsera, y en donde se contará también contará con actuaciones musicales y con stand de camisetas, merchandising y complementos a beneficio de "Daniela Vieito". Es la manera que tiene esta canguesa, con 24 años de experiencia en el mundo de la moda y con su marca propia Puchita by Po, de ayudar a una fundación en la que cree.