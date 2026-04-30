Arte y educación
El legado del artista y autor de "O Bicheiro", Luís Davila, en el colegio de Cela
El colegio de A Torre-Cela tiene el privilegio de contar entre su comunidad educativa con Luís Davila, que siempre ha mostrado su compromiso con el centro. Su última colaboración es un enorme mural para el patio.
Un enorme regalo. Tan grande que ocupa casi 40 metros cuadrados. El artista bueués y autor del “O Bicheiro” de FARO, Luís Davila, trabajó mano a mano con el alumnado del colegio A Torre-Cela para dar forma a un gran mural en el patio principal del centro educativo. Un diseño para el que se reunió en varias ocasiones con los cursos de 5º y 6º de Primaria para escuchar sus sugerencias y aportaciones y que en los últimos días por fin se pudo plasmar sobre el muro.
La colaboración entre Luís Davila y el colegio de A Torre viene de lejos. El artista es vecino de la parroquia y tanto su hijo como su hija han pasado por las aulas de este centro educativo. Durante estos años modernizó a “Torriño”, la mascota escolar; se encargó del diseño de la biblioteca, de la que es padrino y que lleva su nombre; y un mural de carácter abstracto en otro de los patios. A finales del curso pasado el equipo directivo le planteó un nuevo proyecto, casi como un regalo de despedida: un mural para cubrir el muro del patio de juegos del colegio, de 4 metros de alto y 9,50 de ancho.
El diseño se fue perfilando en las reuniones con el alumnado, en las que Luís Davila también les explicó cómo es su trabajo y qué busca para inspirarse. Así se fue dando forma a un mural en el que aparece su popular Dora, en sus años más jóvenes con los libros escolares y ya ataviada con su inseparable pañoleta en la cabeza, junto a referencias a la parroquia de Cela, como la propia mascota del colegio, el “tinta femia” o una gallina, que pese a ser del rural es muy moderna y lleva gafas de sol.
Los constantes temporales y borrascas del último invierno obligaron a retrasar la materialización del mural. Con la llegada del buen tiempo por fin pudo comenzar un trabajo en el que los estudiantes colaboraron activamente con Luís Davila y su pareja, Mari Acuña, en el pintado y fueron testigos de excepción de cómo trabaja el artista o del proceso de mezcla de las pinturas hasta obtener el color deseado. Fueron diez intensos días de colaboración y, como no podía ser menos, el resultado luce espectacular.
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