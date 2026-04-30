El legado del artista y autor de "O Bicheiro", Luís Davila, en el colegio de Cela

Un enorme regalo. Tan grande que ocupa casi 40 metros cuadrados. El artista bueués y autor del “O Bicheiro” de FARO, Luís Davila, trabajó mano a mano con el alumnado del colegio A Torre-Cela para dar forma a un gran mural en el patio principal del centro educativo. Un diseño para el que se reunió en varias ocasiones con los cursos de 5º y 6º de Primaria para escuchar sus sugerencias y aportaciones y que en los últimos días por fin se pudo plasmar sobre el muro.

La colaboración entre Luís Davila y el colegio de A Torre viene de lejos. El artista es vecino de la parroquia y tanto su hijo como su hija han pasado por las aulas de este centro educativo. Durante estos años modernizó a “Torriño”, la mascota escolar; se encargó del diseño de la biblioteca, de la que es padrino y que lleva su nombre; y un mural de carácter abstracto en otro de los patios. A finales del curso pasado el equipo directivo le planteó un nuevo proyecto, casi como un regalo de despedida: un mural para cubrir el muro del patio de juegos del colegio, de 4 metros de alto y 9,50 de ancho.

El diseño se fue perfilando en las reuniones con el alumnado, en las que Luís Davila también les explicó cómo es su trabajo y qué busca para inspirarse. Así se fue dando forma a un mural en el que aparece su popular Dora, en sus años más jóvenes con los libros escolares y ya ataviada con su inseparable pañoleta en la cabeza, junto a referencias a la parroquia de Cela, como la propia mascota del colegio, el “tinta femia” o una gallina, que pese a ser del rural es muy moderna y lleva gafas de sol.

Los constantes temporales y borrascas del último invierno obligaron a retrasar la materialización del mural. Con la llegada del buen tiempo por fin pudo comenzar un trabajo en el que los estudiantes colaboraron activamente con Luís Davila y su pareja, Mari Acuña, en el pintado y fueron testigos de excepción de cómo trabaja el artista o del proceso de mezcla de las pinturas hasta obtener el color deseado. Fueron diez intensos días de colaboración y, como no podía ser menos, el resultado luce espectacular.