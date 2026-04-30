II Concerto de Primavera en Cangas
El Auditorio de Cangas acoge, el 9 de mayo a las 20.30 horas horas, el II Concerto de Primavera organizado por el Coro María Soliña. Además de la agrupación organizadora, actúa también el Coro Gli Amici Appassionati de Vigo y la coral San Vicente de Mañufe, que llegaará desde Gondomar. Habrá puesto solidario con la Protectora de Animais
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