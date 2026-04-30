El gobierno espera fijar el pleno extaordinario para el lunes para iniciarl el expediente para la construcción de 300 viviendas de protección y el PP exige incluir en el orden del día el Plan Via Depo

Mientras el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, intentaba durante la tarde del jueves ponerse en contacto con los portavoces de la oposición municipal después de regresar de su reunión con Litoral en Pontevedra, con el propósito de fijar un día para reunirse y decidir la fecha del pleno extraordinario, el PP exigía incluir en el orden del día el Plan Vía Depo. La intención del concejal de Urbanismo es la de celebrar el lunes el pleno extraordinario, fecha que se antoja, a priori, un poco difícil. Hay que recordar que el viernes coincide con el Día 1º de Maio, Día Internacional del Trabajo. Así que solo sería posible la fecha del lunes si el edil nacionalista confirma telefónicamente la fecha con los portavoces de PP y de Alternativa dos Veciños (AV). Hay que recordar que la Xunta de Galicia quiere tener el acuerdo plenario de inicio del expediente para construir en la zona de A Rúa 300 viviendas de protección, por lo que no se espera que el PP ponga problema a la fecha del pleno extraordinario y se ignora la posición de AV.

Claro que el PP establece una exigencia: que se incluya en el orden del día de la mencionada sesión extraordinaria la aprobación de los proyectos de arreglo de las vías municipales con cargo al reciente convocado Plan Vía Depo de la Diputación Provincial. Desde el PP se justifica la urgencia de esta medida basándose en la convocatoria oficial publicada este mismo martes, 28 de abril en el Boletín Oficial de Provincial. El PP advierte que este plan es una nueva ayuda económica de la Diputación a los Concellos, y no se puede perder, ya que va destinada a financiar actuaciones claves para la seguridad viaria de los vecinos, como la reparación de pavimentos, el tapado de baches, el fresado de vías o la estabilización de muros de contención. Asegura que si el gobierno que preside Araceli Gestido (BNG) no incluye este punto en el pleno extraordinario para dejar el trámite resuelto podría provocar que Cangas pierda esa inyección económica, en opinión de la líder del PP de Cangas. Dolores Hermelo.

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Eso sí, el PP aclaró que no supedita una cosa a la otra. Es decir, no podrá inconveniente a la celebración del pleno extraordinario, aunque no incluya lo que pide, aunque los considera necesario y también asegura que es una cuestión que va justa de tiempo. "Nosotros exigimos la inclusión de este punto en la convocatoria del pleno extraordinario porque tendemos que es un asunto importante para Cangas y por el tema de fechas iría justo al pleno ordinario. En todo caso, no supeditamos su inclusión a que se pueda celebrar el pleno extraordinario anunciado en FARO DE VIGO. Aunque seguimos sin tener comunicación oficial al respecto", manifiesta el PP, contrariado por el hecho de que el gobierno local anunciara la necesidad de convocar un pleno extraordinario para iniciar el expediente para la construcción de las 300 viviendas de protección oficial.