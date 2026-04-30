Críticas al nuevo sitio de las casetas a Ons, ante el monumento a Johan Carballeira

La nueva ubicación de las casetas para la venta de billetes para viajar a la isla de Ons ha generado un enorme malestar en el Concello de Bueu. El ente público Portos de Galicia obligó a las empresas navieras a trasladar sus puestos a la entrada de la zona portuaria, justo al lado del monumento en homenaje al que fuera alcalde de Bueu, periodista y poeta, José Gómez de la Cueva «Johan Carballeira». Hace apenas unos días se conmemoró el 89 aniversario de su fusilamiento tras el golpe de estado de 1936.

«A elección parécenos totalmente desafortunada, impedindo a visibilidade e protección dun ben artístico do recoñecido escultor Manolo Paz», sostiene la concejala de Cultura, Carmen García, que manifiesta la «disconformidade» municipal con esta orden de Portos de Galicia. Desde el Concello de Bueu argumentan que este nuevo emplazamiento perjudica la movilidad en este entorno porque interrumpe la visibilidad y el acceso a la playa de Banda do Río.

La decisión tampoco es del gusto de las navieras, que preferían la anterior ubicación –pegadas a la nave de rederas– porque las casetas estaban al lado del punto de embarque a Ons. Portos de Galicia les remitió una comunicación en la que les instaba a trasladarse antes del 30 de abril. Un cambio que obedece a la «ordenación de los servicios portuarios» y vinculado a la senda peatonal, que comunica la entrada del puerto con la zona de embarque. Desde el ente público argumentan que esa senda, un espacio al que no pueden acceder los vehículos, permite que los usuarios puedan acceder de forma segura hasta el lugar donde amarran los barcos con destino a Ons.

El Concello de Bueu, por su parte, se remite a la Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP) en vigor, que clasifica el entorno alrededor del monumento a Johan Carballeira y entrada a la playa de Banda do Río como «zona de integración porto-cidade». Este documento también establece una zona de uso comercial y tráfico de pasajeros, que se corresponde con la anterior ubicación de las casetas de venta de billetes. «Polo tanto esa é a zona reservada para o seu uso e non o lugar a onde se moveron agora», concluye la concejala de Cultura de Bueu. n