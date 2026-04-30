El Concello de Cangas solicita a Litoral la cesión de Xardíns de O Sinal, que abre la puerta a reordenar este espacio

El gobierno local de Cangas cerró este jueves el círculo sobre cuestiones que afectan a su costa. El viaje que comenzó la semana pasada en la Consellería de Infraestructuras en Santiago de Compostela y continuó dos días después en la delegación de Costas del Estado, en Pontevedra, finalizó en la mañana del jueves con una reunión en la Jefatura Territorial de Pontevedra, con los técnicos de Litoral. Por lo menos, en esta última reunión en la que estuvo presente la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) aparecieron algunas soluciones. Desde la administración autonómica se informó al tripartito local que podían solicitar la concesión de la Alameda Nuevo o Xardíns de O Sinal, más allá de que paralelamente continúe con la desafectación solicitada ante Costas del Estado.

Litoral de la Xunta comunicó a la alcaldesa que en su solicitud de concesión se ponga para uso y disfrute municipal, que el concello realice una descripción posible de los usos a los que van destinada la concesión (mercadillo, fiestas, ferias...). De esta forma, el ejecutivo local podrá reordenar también el espacio, que es algo que el tripartito siempre buscó hacerlo. De hecho, en varias ocasiones estuvo encima de la mesa esta posibilidad, y no solo en este gobierno, sino en otro anteriores también. Ahora queda una puerta abierta para cambiar los Xardíns do Sinal a gusto del gobierno local. Por lo que sí que se puede presentar un proyecto de remodelación del espacio.

Por lo que respecta las naves de Ojea, que quedan en la explanada de Ojea, detrás del consistorio municipal, desde el Litoral de la Xunta se comunicó a los representantes municipales que aún no dio tiempo a estudiar ni este ni otros casos parecidos. Sí que avanzó que la Xunta de Galicia tiene previsto realizar un reglamento para las concesiones, sin que ello implique olvidar el camino de la desafectación. Según Litoral de la Xunta, la cesión supondría un elemento más a favor para la desafectación, "nos dará más puntos, según nos explicaron".

Tras descubrir la manifiesta irregularidad en la que se encuentra el pantalán de séptima lista, no reconocido por ninguna administración y construido por el Concello de Cangas cuando el PP gobernaba el PP en la administración municipal y también en la Diputación Provincial, el Concello podrá regularizarlo presentando un proyecto con un informe en el que se explique como afecta la mencionada estructura al medio marino. Es algo puramente burocrático, porque está construido desde hace más de 20 años y sería muy difícil tirar abajo, por mucho que el informe sea contrario, sobre todo con el peso que tiene la Asociación de Séptima Lista en Cangas.

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En cuanto a los problemas de saneamiento detectados en Aldán, donde la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI) tiene mal conectadas las pluviales, Litoral de la Xunta demandó del Concello que presentara una declaración responsable para que el Concello de Cangas actúe en dominio público.