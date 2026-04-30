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Cultura y tradición

Coiro celebra este fin de semana la tradicional Festa do Muiño de Fausto

Guillerme Ignacio Costa será el encargado de dar el pregón el domingo

Romería del Muiño de Fausto 2025. | GONZALO NÚÑEZ

Romería del Muiño de Fausto 2025. | GONZALO NÚÑEZ

Juan Calvo

Cangas

La XXV Festa do Muiño de Fausto se celebra los días 2 y 3 en mayo con actividades culturales y con música tradicional para amenizar unas jornadas que forman parte ya de la tradición del municipio cangués. Eso sí, los actos comenzarán hoy jueves con la presentación de libro «Andrómenas de Credos. Suma Mitolóxica de Cerdedo e Montes, de Carlos Solla Varela, filólogo, escritor y etnógrafo gallego. Aunque la fiesta comience oficialmente el sábado, el pregón está fijado para el domingo. Estará a cargo de Guillerme Ignacio Costa, músico y maestro de canto e instrumentos tradicionales. Será a las 13.00 horas, para después la Banda de Gaitas de Tromentelo ofrecer un concierto, que preparará a los romeros para el denominado «xantar popular e foliada». Intervendrá Dani Blanco a las 17.00 horas y a las 19.00 horas actuará el grupo folk Arume.

La víspera ofrecerá a los vecinos y foráneos la celebración de «Os Maios», en el CEIP Castrillón y CEIP de A Rúa, a las 17.00 horas. Para, a las 18.00 horas, contar con la participación de AC Lembranzas de Ría, la Asociación Cultural Pei d´hos, Grupo de danzas Pais de San Roque y ACF Tromentelo. Para las 22.00 horas se espera la actuación de las pandeireteiras As Rexoubeiras y degustación de papas con fariña milla.

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