Bouza-Quintela propone rutas de bus al campus de Pontevedra

Moaña celebra esta tarde el pleno de la corporación del mes de abril. Los ediles de todos los grupos se pronunciarán sobre una moción presentada por la Asociación de Veciños Bouza-Quintela y que logró el respaldo del resto de colectivos vecinales del municipio. Reclaman que el Concello solicite a la Dirección Xeral de Mobilidade la creación de una ruta de autobús desde Cangas hasta el Campus de Pontevedra de la Universidade de Vigo, con paradas en Moaña y Vilaboa.

Piden que la ruta tenga frecuencias horarias acordes a los Grados que se imparten en el campus o similares a las salidas hacia el Campus de Vigo. Además, esperan que esté integrada dentro de las bonificaciones de la Tarxeta Xente Nova. La moción se trasladaría a los gobiernos locales y grupos políticos de Cangas y Vilaboa «pues esperamos su apoyo», explica la presidenta del colectivo María José Acuña, que agradece el respaldo del resto de asociaciones.

Noticias relacionadas

Esgrime que no existe línea específica a este campus y de Moaña a Pontevedra solo hay una ruta diaria de mañana desde hace 30 años. Solo en los grados de Comunicación, Fisioterapia y Dirección y Gestión Pública hay 31 matriculados de Cangas, Moaña y Vilaboa a los que se suman otros 54 estudiantes de otros grados que acuden cada día al campus pontevedrés.