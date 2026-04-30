El BNG reclama una motobomba ante el riesgo de incendios

El BNG de Moaña pedirá, al pleno de esta tarde, que todos los grupos aprueben instar a la Xunta a desarrollar «un trabajo de planificación adecuado en lo que respeta a la política forestal de extinción de incendios». Asimismo, pide que se dote de una brigada y una motobomba a O Morrazo de forma permanente durante el periodo de alto riesgo de incendio forestal.

Eso facilitaría una primera intervención en un verano que, por la cantidad de maleza, se prevé conflictivo.