Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración AldamaOposiciones EducaciónYate Fundador WhatsAppCadáver Casco Vello VigoMuerte en Os GafosGrupo PereiraDespliegue Militar vigo
instagramlinkedin

Extinción

El BNG reclama una motobomba ante el riesgo de incendios

Ediles del BNG en el pleno de Moaña.

Ediles del BNG en el pleno de Moaña. / Gonzalo Núñez

Redacción

Moaña

El BNG de Moaña pedirá, al pleno de esta tarde, que todos los grupos aprueben instar a la Xunta a desarrollar «un trabajo de planificación adecuado en lo que respeta a la política forestal de extinción de incendios». Asimismo, pide que se dote de una brigada y una motobomba a O Morrazo de forma permanente durante el periodo de alto riesgo de incendio forestal.

Eso facilitaría una primera intervención en un verano que, por la cantidad de maleza, se prevé conflictivo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents