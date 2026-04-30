La inspección de la Autovía do Morrazo determina la necesidad de reparar los neoprenos de apoyo de tres viaductos, con cortes de tráfico tras el verano durante dos meses

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitó este jueves la Autovía do Morrazo (AG-46), para comprobar el estado de los viaductos en los que se están realizando inspecciones técnicas durante estos días. Allegue descendió, con la ayuda de un camión grúa con plataforma negativa —un sistema que permite trabajar por debajo de la cota de la carretera—, hasta una altura de 48 metros en el pilar tres. Estuvo acompañada por técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y de la empresa encargada de la revisión de los viaductos. Durante la visita pudo comprobar de primera mano el desgaste y, en algunos casos, el desplazamiento de los apoyos de neopreno que sostienen la plataforma de la carretera y que se sitúan sobre las pilas y estribos de las estructuras.

Según los técnicos, será necesario actuar sobre ocho apoyos de neopreno en cuatro pilares del viaducto de A Moura; sobre otros cuatro en dos pilares de la estructura de A Mó; y sobre dos más en otra pila, además de en dos estribos del viaducto de A Fraga, en Meira. Además de sustituir estas piezas, se instalarán cinturones de acero galvanizado «para constreñirlos y evitar que puedan volver a desplazarse lateralmente», explicó el ingeniero Roberto Antonio Castro. La intervención obligará a cortar el tráfico y a desviar la circulación por las carreteras interiores de Moaña. Por este motivo, los trabajos no comenzarán hasta después del periodo estival, previsiblemente en la segunda mitad de septiembre. La duración estimada de la obra es de dos meses.

La conselleira, en la grúa con la que bajó hasta los apoyos del viaducto de A Moura. / SANTOS ALVAREZ

Los trabajos realizados en los últimos días, que obligaron a ocupar el carril exterior y a desviar todo el tráfico por el central, fueron tareas previas «para definir el mecanismo de construcción de los cinturones perimetrales galvanizados». Cuando arranque la reparación, se utilizarán gatos hidráulicos para elevar la plataforma de la carretera unos dos centímetros sobre los pilares. Durante esa operación, la estructura quedará sin apoyo estable, por lo que no se permitirá el paso de vehículos en los tramos afectados por los cortes. Por el momento, no está determinado cuánto durará cada interrupción del tráfico.

Martínez Allegue y los técnicos ante el camión de la plataforma elevadora en negativo. / Santos Álvarez

Los técnicos recordaron que los viaductos más antiguos de la autovía son los construidos inicialmente como corredor, que datan de 2005. Desde entonces, solo fue necesario sustituir apoyos de neopreno en algunos pilares del viaducto de A Mó durante las obras de desdoblamiento, sin que se hubiese actuado de esta forma en el resto de estructuras.

Las inspecciones, según explicaron, se realizan de manera periódica, con revisiones cada cinco años para analizar la evolución de los sistemas de apoyo y controles básicos cada dos meses. En las inspecciones iniciadas la semana pasada en O Morrazo se empleó, además de la grúa con plataforma para revisar la parte inferior de la carretera, drones equipados con cámara.

María Martínez Allegue indicó que esta reparación no guarda relación con la sucesión de temporales que afectaron a Galicia durante el último invierno. La conselleira explicó que su departamento considera prioritaria «la conservación y el mantenimiento de nuestras carreteras», con contratos que cubren los 5.500 kilómetros de vías autonómicas, además del personal de la AXI.

La actuación en los viaductos de la AG-46 forma parte de las 17 intervenciones previstas este año dentro del plan específico de estructuras y obras de paso. La Xunta destinó 5 millones de euros a inspecciones y proyectos de reparación, y otros 8 millones a la ejecución de los arreglos. «No solo se trata de incrementar los kilómetros de vías de altas prestaciones, sino que también tenemos que mantener nuestras infraestructuras», concluyó Allegue.

Preguntada por el futuro corte de tráfico durante las obras, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, que no fue invitada a la visita técnica de este jueves, señaló que el Concello pedirá una reunión de trabajo para planificar los desvíos «ajustados a la capacidad de nuestros viales interiores». La regidora recordó los atascos registrados durante el cierre de la autovía con motivo del ensanchamiento del túnel de Montealegre.

Trabajos en el talud

Por otro lado, la conselleira se refirió a los trabajos de reparación del talud que se desprendió en febrero en la ladera de la autovía a causa de los temporales. El desprendimiento provocó heridas graves a un vecino y afectó a una vivienda.

Allegue explicó que las obras ya no volverán a afectar a la circulación en este punto, situado en el ramal de acceso desde la rotonda de San Martiño. Los trabajos se centran ahora en el vial de servicio y la Xunta prevé completar la reposición en las próximas semanas.