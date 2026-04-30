La asociación Berrinchos, con el apoyo del concejal José Luis Gestido, recupera el programa de conciertos "Directo Xove" en Cangas

Con un gran cartel de Directo Xove 27 a sus espaldas, los integrantes de la Asociación Cultural Berrinchos de Cangas Pablo González Lemos y Ramón Pérez Mandado, presentaron en la mañana de este jueves en la Casa da Xuventude la recuperación de este programa de conciertos de 2004 para artistas amateur de O Morrazo con el apoyo y liderazgo en esta recuperación, de quien fue su promotor en su etapa de concejal de Xuventude en el Concello en ese año, José Luis Gestido, y también con la presencia del exedil Juan Antonio Fernández, que será el responsable de la logística en redes sociales del certamen.

El Directo Xove fue un programa de conciertos que funcionó muy bien en la etapa del gobierno del PP, incluso llegó a crear marca, y aunque los organizadores de ahora dejan claro que no lo recuperan con una intencionalidad política, la presencia de Gestido, sin nadie de Cultura del gobierno municipal, plantea dudas, aunque ellos insisten en que recurrieron a él, antes que al Concello, como el autor de la idea en 2004 "!y qué mejor que él para arrancarlo!". Para el lugar escogieron la Casa da Xuventude que simboliza mucho para Gestido, tal y como el propio concejal reconoce, ya que el proyecto había nacido aquí y aquí le quieren dar continuidad.

Pablo González, propietario del estudio musical Xirín, y Ramón Pérez, tesorero de la asociación, recuerdan que de adolescentes tocaron juntos en el Directo Xove formando parte del grupo "Gone" -hoy lo siguen haciendo en "Resacas"- y siempre tuvieron añoranza de aquel programa, de ahí que retomaran la iniciativa de recuperarlo con la misma filosofía de entonces y dar la oportunidad, como ellos tuvieron, de que artistas amateur puedan tocar en un concierto en directo en un local de la localidad y grabar un tema. Consideran que el Directo Xove es una oportundiad para desestacionalizar la programación de festivales, "ya que con tantos en verano, no se sabe a cuál acudir", explica Ramón Pérez, de ahí que la intención es que el programa se celebre entre noviembre de 2026 y marzo o abril de 2027, como también indica Gestido.

Apertura del plazo de inscripciones

El concejal señala que los preparativos del Directo Xove arrancan esta semana con la apertura del plazo de inscripción hasta el 31 de julio, tanto para los grupos -limitado en principio a 10 artistas o bandas de O Morrazo sin contrato discográfico, como para los locales en donde se realizarán los conciertos, que deben de reunir unos requisitos, y para los patrocinadores. La organización tiene el correo directoxovemorrazo@gmail.comEl presupuesto que manejan es de 27.000 euros, pendiente del caché del artista invitado de renombre que pondrá el broche de oro en el concierto final del programa. Está por decidir si se cobra entrada o no en lso conceirtos, todo dependerá de los artistas inscritos, pero lo más probable es que sí. El local se queda con las ganancias de la barra y el grupo con la de las entradas.

Gestido confía en el apoyo de patrocinadores privados y con respecto a los públicos manifiesta que ya hubo conversaciones con Xunta y Diputación "que son conocedores de la idea del proyecto". Con respecto al Concello de Cangas, desde "Berrinchos" aseguran que también esperan contar con su apoyo, reconocen que no se les presentó formalmente el proyecto, pero que hubo conversaciones informales. La idea es recuperar el Directo Xove para darle continuidad, dar visibilidad al talento nuevo, impulsar la música en directo y ofrecer oportunidades reales de promoción profesional.

Noticias relacionadas

El Directo Xove contempla como premios, la grabación (audio y video) de un tema a todos los artistas participantes, promoción en redes y web, la grabación de un videoclip al grupo ganador y la participación en el festival final, que podría celebrarse en San Xoán. El grupo vencedor se decidirá mediante votación popular (público en conceirtos) en un porcentaje del 20%, votación online (30%) y por votación del jurado profesional (50%).