La Xunta pide al Concello de Cangas que apruebe en pleno la próxima semana el inicio del expediente para construir 300 viviendas de protección

Aún no transcurrido un mes desde que la Xunta comunicó al gobierno de Cangas en una reunión en Santiago su intención de construir 300 viviendas de protección oficial en Cangas, cuando en un comunicado del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) se solicita al Concello la necesidad de un acuerdo plenario para la próxima semana para que se pueda iniciar el expediente de estas construcciones financiadas a través del PIA (Plan de Inversiones Autonómico).

El IGVS manifiesta que realizó un análisis detallado de la ordenación establecida en el planeamiento urbanístico de Cangas, concretamente en los ámbitos de suelo residencial aptos para la construcción de viviendas sujeta a algún régimen de protección pública, teniendo en cuenta la idoneidad de su situación respecto de la ciudad, las afecciones existentes, los parámetros y condiciones exigidos por el planeamiento, así como las dificultades de gestión que, de ser el caso, podían preverse en su desarrollo. En atención a estos factores, el IGVS considera que el ámbito urbanísticamente más adecuado para desarrollar las iniciativas de planificación y proyección de actuaciones de creación y suelo residencial de promoción pública es una parte del identificado como SAUR-2, ajustados a su delimitación al parcelario catastral y teniendo en cuenta las edificaciones o infraestructuras existentes en los terrenos.

Los terrenos elegidos se ubican en la zona de A Rúa, justo enfrente de donde se pretende construir el nuevo equipamiento sanitario de Cangas, en la carretera PO-544 (el vial que va desde la rotonda de O Gordo a la de A Rúa) y que enlaza con la autovía.

La Xunta quiere construir las viviendas en la margen izquierda, en dirección conexión con la autovía. Se da la circunstancia que se trata de los terrenos que más gustaban al Partido Popular para el nuevo equipamiento sanitario y también el hecho de que muchos de los propietarios que tienen fincas en la margen derecha también las tienen en la izquierda. Hay que recordar que se trata de un terreno que dividió precisamente el vial. En las ofertas de compra que se hicieron en la zona, los propietarios de las fincas exigían que se compraran las dos, en el caso de estar interesada en una de ellas.

El IGVS remitió al Concello de Cangas la delimitación del ámbito de actuación seleccionado para promover y desarrollar actuaciones de creación de suelo destinado mayoritariamente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. También señala que la referida delimitación podrá ser objeto de variaciones como consecuencia de los ajustes que sean preciso introducir en la fase de redacción y tramitación de los proyectos de interés autonómico, que serán debidamente comunicadas a Concello de Cangas.

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Aunque se mostró por parte de algunos sectores cierto recelo a la zona, por estar situada muy cerca del río Saiñas, que la Xunta lo salva con la construcción de un paseo y puentes, no parece que pueda haber oposición a la propuesta.